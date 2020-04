Το HDR έρχεται στις οικονομικές Android Go συσκευές;

Η Google γνωστοποίησε πριν από μερικές ημέρες πως έχουν πωληθεί περισσότρα από 100 εκ. συσκευές Android Go, ενώ για αυτές κυκλοφόρησε και μία νέα, ανανεωμένη κάμερα με την ονομασία Camera Go by Google.

Η Camera Go αποτελεί το μικρό αδερφάκι της Google Camera των Pixel, κομμένη και ραμμένη στα υποδεέστερα χαρακτηριστικά των συσκευών με λειτουργικό σύστημα Android Go. Η εφαρμογή φέρνει μερικά από τα στοιχεία των ακριβότερων μοντέλων, όπως την επιλογή για Portrait Mode.

Φαίνεται όμως πως η Google εργάζεται στο να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο την εφαρμογή. Οι XDA Developers μπόρεσαν να ανακαλύψουν μία κρυμμένη επιλογή στην εφαρμογή, με την ονομασία Βελτίωση Λεπτομερειών, την οποία και μπόρεσαν να ενεργοποιήσουν. Η επιλογή τελικά δίνει πρόσβαση στο HDR, με την επιλογή για ενεργό, ανενεργό και αυτόματο.

Μην ξεχνάμε πως το HDR χρειάζεται περισσότερη επεξεργαστική δύναμη από μία κοινή φωτογραφία, καθώς αντλεί τις πληροφορίες του βάθους από πολλαπλές, ταυτόχρονες λήψεις. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί μεγάλο εμπόδιο στην ενσωμάτωση του χαρακτηριστικού σε συσκευές Android Go, εξαιτίας των χαμηλών επιδόσεων τους.

Δυστυχώς, η επιλογή για ενεργοποίηση του HDR προς το παρόν δε λειτουργεί. Σίγουρα όμως το ότι η Google εργάζεται έστω και πειραματικά σε κάτι τέτοιο είναι ένας καλός οιωνός για το μέλλον των οικονομικών συσκευών.

