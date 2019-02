Το Nokia 3.1 Plus υποδέχεται το Android Pie

Η Nokia προχωράει με τις αναβαθμίσεις των παλαιότερων συσκευών της, αυτή την φορά το Nokia 3.1 plus είναι η συσκευή που θα δεχτεί το Android 9 Pie.

Μπορεί η Nokia, να “τρέχει” με την παρουσίαση στην MWC 2019, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μείνει πίσω στο πρόγραμμα της. Αφού η εταιρεία είδε την επιτυχή αναβάθμιση του Nokia 6 με το Android Pie, προχωράει με γοργούς ρυθμούς, στην αναβάθμιση κι άλλων μοντέλων. Από τον Σεπτέμβρη έως σήμερα, ένας σχετικά μεγάλος αριθμός συσκευών Nokia, έχουν δεχθεί αναβάθμιση από Oreo σε Pie. Πλέον έχουν μείνει λίγα μοντέλα, τα οποία όμως θα έχουν κι αυτά την αναβάθμιση τους, έως τον Ιούνιο. Αυτά είναι τα Nokia 3.1, 5.1, Nokia 3, και Nokia 1.

Το Nokia 3.1 Plus, θεωρείται πιο εντυπωσιακό τεχνολογικά όμως ο επεξεργαστής του (MediaTek Helio P22), κατά πολλούς κρατά περιορισμένη σε δυνατότητες την συσκευή. Η αναβάθμιση λέγεται πως θα βελτιώσει σε πολλά την συσκευή.

The wait is over! Get ready to feast on a sweeter smartphone experience with Android 9 Pie on Nokia 3.1 Plus. Nokia smartphones get smarter with time #GetSmart #Nokiamobile pic.twitter.com/8wG544OAEk

— Juho Sarvikas (@sarvikas) February 26, 2019