Ξεκίνησαν οι δοκιμές του 5G δικτύου της T-Mobile στο Μανχάταν

Από την μία, τόσο η Verizon όσο και η AT&T βρίσκονται σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο στην κυκλοφορία των δικών τους 5G δικτύων. Η T-Mobile από την άλλη χρειάζεται ακόμη αρκετό χρόνο για να κυκλοφορήσει το δικό της δίκτυο.

Ένας χρήστης από την Νέα Υόρκη που διέθετε ένα ξεκλείδωτο Galaxy S10 5G της Verizon μπόρεσε να δοκιμάσει το δίκτυο της T-Mobile και τα πρώτα αποτελέσματα δεν είναι άσχημα.

Ο Milan Milanovic μπόρεσε να συνδεθεί στο υπό ανάπτυξη 5G δίκτυο της T-Mobile και κατάφερε να φτάσει σχεδόν τα 500Mbps ταχύτητα λήψης. Μερικοί ίσως θυμούνται το 1.3Gbps download speed που πέτυχε ένα Galaxy S10 5G στο δίκτυο της Verizon, ωστόσο όπως δηλώνει ο Milanovic το δίκτυο της T-Mobile είναι πρακτικότερο από τα υπόλοιπα και έχει μεγαλύτερη κάλυψη.

Although it hasn't been officially launched, @TMobile #5G seems to be blanketing Manhattan and performs wonderfully! Unlocked VZ @Samsung #S105G @EricssonNetwork ❤️👍👏 pic.twitter.com/YAPywpxGTp

— Milan Milanović (@milanmilanovic) May 28, 2019