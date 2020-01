Xiaomi Black Shark 3: Θα είναι το πρώτο smartphone με 16GB μνήμη RAM;

Η Xiaomi κυκλοφόρησε μέσα στο 2019 τον διάδοχο του πρώτου Black Shark και τώρα ο αριθμός μοντέλου SHARK KLE-AO που κυκλοφόρησε λέγεται ότι ανήκει στο επόμενο Black Shark 3 το οποίο εγκρίθηκε από την Κίνα τον προηγούμενο μήνα. Η σειρά Black Shark της Xiaomi χαρακτηρίζεται ως “gaming” σε σχέση με τα υπόλοιπα smartphone της εταιρείας και σύμφωνα με πληροφορίες η Κινεζική εταιρεία θα ενσωματώσει στο Black Shark 3 συνολικά 16GB μνήμης RAM.

Theoretically it should be the World's First Phone with 16GB RAM. But let's wait for the official announcement🙃https://t.co/EyUmt2xDOo

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 9, 2020