Android 12 beta 2.1: To update διορθώνει πολλά bugs

Πέμπτη, 24/06/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Όπως θα το περίμενε κανείς, το Android 12, καθώς βρίσκεται σε έκδοση beta, βελτιώνεται διαρκώς με νέα updates. Το τελευταίο από αυτά, η έκδοση beta 2.1, είναι πλέον διαθέσιμη και έχει σκοπό να λύσει πολλά προβλήματα και bugs.

To Android 12 beta 2.1 διορθώνει αρκετά bugs που έχουν πιστοποιηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις της beta έκδοσης του Android 12, η οποία όμως παραμένει ασταθής. Η νέα δοκιμαστική έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Google θα είναι διαθέσιμη στα Pixel 3, 3a, 4, 4a, ή 5 series. Εννοείται ότι όσοι ανήκουν σε πρόγραμμα Developer Preview ή Beta, θα μπορούν να δουν το update να έρχεται over the air, αυτόματα στη συσκευή τους.

Προβλήματα είχαν αναφερθεί στη λειτουργία της οθόνης κλειδώματος, ενώ ένα bug είχε εμφανιστεί στη δοκιμαστική έκδοση του Android 12 με τις ειδοποιήσεις και το μενού που προέκυπτε από το swipe down. Προβλήματα στο widget της ενημέρωσης για τον καιρό, καθώς και άλλες δυσλειτουργίες εκτιμάται ότι έχουν όλες διορθωθεί από την ενημερωμένη έκδοση.