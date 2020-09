Apple One: Όλες οι υπηρεσίες της Apple από 14,95 δολάρια το μήνα

Εδώ και αρκετό καιρό οι φήμες για κυκλοφορία πακέτου που συνδυάζει όλες τις υπηρεσίες της Apple κάνουν το γύρω του διαδικτύου. Η εταιρεία όμως αποφάσισε να ανακοινώσει και επίσημα το πακέτο συνδρομητικών υπηρεσιών της, με το συνδυασμό τους να ακούει στο όνομα Apple One.

Η νέα υπηρεσία θα έρθει σε τρία πακέτα, το καθένα για διαφορετικούς τύπους χρηστών. Το πακέτο Apple One Individual περιλαμβάνει συνδρομή Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade και 50GB αποθηκευτικό χώρο στο iCloud με 14,95 δολάρια το μήνα. Το πακέτο Apple One Family περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, με τη διαφορά ότι προσφέρει 200GB χώρο στο iCloud και μπορεί να μοιραστεί σε έως και 6 μέλη της “οικογενείας”, με τη τιμή το να ανέρχεται στα 19,95 δολάρια το μήνα.

Τέλος, το πακέτο Apple One Premier περιλαμβάνει τις υπηρεσίες Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, News+, Fitness+ και 2ΤΒ χώρο στο iCloud, ενώ και αυτό μπορεί να μοιραστεί σε έως και 6 μέλη της “οικογένειας”. Η τιμή του Apple One Premier ανέρχεται στα 29,95 δολάρια ανά μήνα και θα κυκλοφορήσει μόνο σε Αυστραλία, Καναδά, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Τα υπόλοιπα πακέτα Apple One θα κυκλοφορήσουν σε περισσότερες χώρες το Φθινόπωρο, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποιες χώρες.