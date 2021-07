Microsoft: Διέθεσε το patch των Windows για το PrintNightmare

Πέμπτη, 08/07/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

H Microsoft ανακοίνωσε ότι έχει διαθέσει το πακέτο αναβάθμισης KB5004948 για το κενό ασφαλείας με την ουρά εκτύπωσης. Πλέον έχει γίνει διαθέσιμο το συγκεκριμένο patch για όλες τις εκδόσεις με λειτουργικό σύστημα Windows που επηρεάζονται.

Η Microsoft εξέδωσε μία ανακοίνωση που ενημέρωνε ότι έχει γίνει πλέον διαθέσιμο το συγκεκριμένο patch που διορθώνει το ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλες οι εκδόσεις των Windows από τα Windows 10 1607 έως και το Windows Server 2016.

Το PrintNightmare είναι το όνομα που προκύπτει για το bug CVE-2021-34527 και αφορά στη δυνατότητα που μπορούσε να πάρει ένας κακόβουλος χρήστης προκειμένου να τρέξει προγράμματα με δικαιώματα διαχειριστή σε ένα σύστημα με λειτουργικό σύστημα Windows.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την έκδοση του λειτουργικού συστήματος και το link στο αντίστοιχο patch που μπορείτε να κατεβάσετε για να διορθώσετε το πρόβλημα και να είναι το σύστημά σας απολύτως προστατευμένο:

Windows 10, version 21H1 (KB5004945)

Windows 10, version 20H1 (KB5004945)

Windows 10, version 2004 (KB5004945)

Windows 10, version 1909 (KB5004946)

Windows 10, version 1809 και Windows Server 2019 (KB5004947)

Windows 10, version 1803 (KB5004949)

Windows 10, version 1607 και Windows Server 2016 (KB5004948)

Windows 10, version 1507 (KB5004950)

Windows Server 2012 (Monthly Rollup KB5004956 / Security only KB5004960)

Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2 (Monthly Rollup KB5004954 / Security only KB5004958)

Windows 7 SP1 και Windows Server 2008 R2 SP1 (Monthly Rollup KB5004953 / Security only KB5004951)

Windows Server 2008 SP2 (Monthly Rollup KB5004955 / Security only KB5004959)