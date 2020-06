Microsoft Edge: Απαγορεύει την προβολή βίντεο στο YouTube σε όσους έχουν AdBlock

Οι περισσότεροι χρήστες επιλέγουν να χρησιμοποιούν κάποιον adblocker για να αποφεύγουν τις διαφημίσεις που υπάρχουν σε κάθε ιστοσελίδα. Φαίνεται όμως ότι ο Microsoft Edge διαφωνεί με αυτή την τακτική, και ειδικά όσον αφορά τη σελίδα του YouTube.

Συμβαίνει μόνο με το AdBlock, αλλά με όλες τις εκδόσεις του browser

Μία μερίδα χρηστών ανακάλυψε ότι εάν χρησιμοποιείς το AdBlock ή το AdBlock Plus και επιχειρήσεις να δεις κάποιο βίντεο στο YouTube, ο Microsoft Edge μπλοκάρει την αναπαραγωγή. Επιπλέον, στη θέση του βίντεο εμφανίζεται ένα μαύρο φόντο με το μήνυμα σφάλματος “An error occurred. Please try again later.”.

Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια οι χρήστες του Tech Community της Microsoft. Μετά τις καταγγελίες των χρηστών, η εταιρεία δήλωσε ότι γνωρίζει πως ο browser της παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Επιπλέον, η εταιρεία ανέφερε ότι δεν έχει σημασία ποια έκδοση του Microsoft Edge χρησιμοποιεί ο χρήστης ή το κανάλι διανομής στο οποίο ανήκει η έκδοση του browser. Το κανάλι διανομής έχει σχέση με το αν η έκδοση είναι Developer, Canary, Beta, ή Stable.

Τέλος, ο τεχνολογικός κολοσσός ανέφερε ότι εξετάζει το θέμα και ελπίζει να βρει λύση. Μέχρι τότε, οι χρήστες του Microsoft Edge θα πρέπει απλώς να απενεργοποιούν το AdBlock στο YouTube.

Πηγή