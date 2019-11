Microsoft Edge: Με κάψουλα απορρυπαντικού μοιάζει το νέο λογότυπο

Η Microsoft αποφάσισε να αλλάξει το λογότυπο του Edge μετά από αρκετά χρόνια. Εξαρχής, η εταιρεία είχε σχεδιάσει το λογότυπου του Microsoft Edge ώστε να είναι απλό, μονόχρωμο και να βασίζεται στο “e”, που είναι το αρχικό γράμμα του ονόματος του. Αυτή τη φορά όμως έκανε στροφή 360 μοιρών, χρησιμοποίησε πολλά χρώματα και μία πιο αφηρημένη προσέγγιση του γράμματος “e”.

Το νέο λογότυπο του Edge αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιαίτερου κυνηγιού Easter Egg, όπου υπάλληλοι του τεχνολογικού κολοσσού δημοσίευσαν στοιχεία για μία σειρά γρίφων.

The final clue led to the new Microsoft Edge logo. This was a really fun hunt, and only made possible by everyone working together over on Discord, Reddit, and Twitter. Thanks for all the fun! https://t.co/lPB6fJOPqa pic.twitter.com/hDmOcQu22a

— Tom Warren (@tomwarren) November 2, 2019