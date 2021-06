Πώς θα μεταφέρεις όλες τις φωτογραφίες από το Facebook στο Google Photos

Τρίτη, 01/06/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Με τη χρήση ενός απλού εργαλείου μπορείς να μεταφέρεις τις φωτογραφίες που έχεις στο Facebook στον λογαριασμό σου στο Google Photos. Για την όλη διαδικασία απαιτούνται 5 απλά βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις.

Πολλοί ίσως αναρωτηθούν για την μεταφορά προς το Google Photos, τώρα που αλλάζει η πολιτική της Google στον τομέα αυτό, αλλά κάποιος θα μπορούσε να αντιτάξει ότι αυτή είναι μια καλή στιγμή για την καλύτερη ταξινόμηση των φωτογραφιών μας. Το πρώτο βήμα είναι να πας στις ρυθμίσεις του Facebook και από εκεί να επιλέξεις το Transfer a Copy of your Photos or videos, ή στα ελληνικά εκεί που λέει Μεταφορά αντιγράφου των στοιχείων σας.

Θα σου ζητηθεί ο κωδικός εισόδου στο Facebook και το επόμενο βήμα είναι να διαλέξεις τον προορισμό των δεδομένων. Από το drop down menu μπορείς να επιλέξεις το Google Photos. Υπάρχουν και άλλες επιλογές εδώ, οπότε μπορείς να πράξεις αναλόγως. Πατώντας “Επόμενο”, θα σου ζητηθεί η άδεια για την ολοκλήρωση της μεταφοράς.

Μέσα στο Google Photos θα δημιουργηθεί μια σειρά από άλμπουμ που θα έχουν ως όνομα “Αντίγραφο του…” και θα έχουν αποθηκευτεί στο Google Photos οι φωτογραφίες του Facebook. Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο τόσο σε Android όσο και σε iOS.