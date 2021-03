To τελευταίο update των Windows 10 φέρνει προβλήματα με τους εκτυπωτές

Παρασκευή, 12/03/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Δεν είναι λίγοι οι χρήστες Windows 10, οι οποίοι παραπονιούνται ότι το πρόσφατο update προκαλεί προβλήματα σε σχέση με τους εκτυπωτές. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα είναι τόσο επίμονο που απαιτείται οπωσδήποτε επανεκκίνηση.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στη λειτουργία των εκτυπωτών που είναι συνδεδεμένοι με ένα Windows PC, όταν προσπαθεί κανείς να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης μέσα από το Office, το Notepad ή άλλες εφαρμογές. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε συχνά εμφανίζεται το επονομαζόμενο Blue Screen of Death με το ενοχλητικό μήνυμα “Your PC ran into a problem and it needs to restart”.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε δοθεί κάποια λύση από την πλευρά της Microsoft, αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι προτιμότερο είναι να επιστρέψει κανείς το σύστημά του σε μία έκδοση πριν από το update.

Για να το κάνετε αυτό πηγαίνετε Settings (Ρυθμίσεις) – Update & Sevurity (Ενημέρωση & Ασφάλεια) – Windows Update – View Update History (Προβολή ιστορικού ενημερώσεων) – Uninstall Updates (Κατάργηση εγκατάστασης ενημερώσεων) και μετά σας ανοίγει ένα παράθυρο όπου επιλέγετε την τελευταία ενημέρωση που θέλετε να απεγκαταστήσετε.