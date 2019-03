iPad 10.2 και 10.5 για το 2019 ετοιμάζει η Apple;

Σε press event με τίτλο It’s show time που έχει προγραμματίσει για τις 25 Μαρτίου η Apple αναμένεται να παρουσιάσει νέα iPad με 10.2 και 10.5 ίντσες, τη δεύτερη γενιά AirPod αλλά και την πολυαναμενόμενη συνδρομητική της υπηρεσία.

Μία έμπιστη πηγή υποστηρίζει πως η Apple θα κυκλοφορήσει δύο νέα iPad, ένα στις 10.2 ίντσες ονόματι iPad 7 και ένα “νέο” ελαφρώς μεγαλύτερο στις 10.5 ίντσες. Το μικρό μοντέλο της εταιρείας θα είναι ο διάδοχος του tablet των 9.7 ιντσών της προηγούμενης χρονιάς ενώ η συσκευή των 10.5 ιντσών θα είναι καινούργια και δεν θα φέρει ούτε το Pro branding.

Both iPad 7 (10.2”) and the “new” iPad (10.5”, non-Pro) are coming. But not at the same time.

— CoinX (@coiiiiiiiin) March 13, 2019