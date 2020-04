Ανακοινώθηκε το The Dark Pictures: Little Hope

Η Bandai Namco έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του επερχόμενου τίτλου της horror σειράς The Dark Pictures Anthology, χωρίς να αποκαλύπτει πολλά στοιχεία για το gameplay του παιχνιδιού.

Ο τίτλος εξελίσσεται στο χωριό Little Hope, όπου το 1692 οι κάτοικοι βασάνιζαν γυναίκες με το πρόσχημα πως “ήταν μάγισσες”. Οι αναμνήσεις των φρικαλέων γεγονότων που έλαβαν μέρος εκεί φαίνεται πως δεν έχουν σβήσει, αντιθέτως έχουν προκαλέσει κάποιες παραφυσικές δραστηριότητες.

Η περιγραφή του trailer λέει πως “ότι έγινε στο παρελθόν, ποτέ δε μένει θαμμένο”. Οι παίκτες καλούνται να ανακαλύψουν αν όντως όσοι κατηγορήθηκαν για μαγεία είχαν συνάψει κάποια συμφωνία με διαβολικές δυνάμεις ή αν κάποια σκοτεινή δύναμη έλεγχε αυτούς που τους κατηγορούσαν.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το The Dark Pictures: Little Hope, αλλά σίγουρα περιμένουμε πολλά από τη συνέχεια του Man of Medan. Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει φέτος το για Xbox One, PlayStation 4 και PC.

