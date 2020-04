Αναβάλλεται η κυκλοφορία του The Last of Us 2

Μία από τις μεγαλύτερες αποκλειστικότητες του PlayStation 4 και ίσως το πιο πολυαναμενόμενο παιχνίδι της χρονιάς αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας, λόγω κοροναϊού.

Όπως ανακοίνωσε η Sony από τον επίσημο λογαριασμό του PlayStation στο Twitter, η κυκλοφορία των The Last of Us 2 και Iron Man VR θα καθυστερήσει, χωρίς να δίνεται κάποια νέα ημερομηνία.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel’s Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve.