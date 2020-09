Αυτά είναι τα games με τα περισσότερα έσοδα [Αύγουστος 2020]

Η ιστοσελίδα αναλύσεων SuperData δημοσίευσε τα κέρδη των ψηφιακών παιχνιδιών παγκοσμίως για το μήνα Αύγουστο του 2020, τα οποία φαίνεται πως είναι σε σταθερά αυξημένους ρυθμούς, κάτι που αντανακλά μία πιο γενική εικόνα για τα κέρδη των digital games το 2020.

Συγκεκριμένα, για το μήνα Αύγουστο τα συνολικά έσοδα από τα digital games έφτασαν τα 10,8 δισεκατομμύρια, αύξηση 16% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019. Η μεγαλύτερη αύξηση έγινε στις κονσόλες και έφτασε το 88% σε σχέση με πέρσι, ενώ PC και mobile είδαν επίσης αύξηση της τάξεων του 15% και 3% αντίστοιχα. Συνολικά για τους πρώτους 8 μήνες του έτους, τα κέρδη από τα ψηφιακά παιχνίδια έφτασαν τα 82,8 δισεκατομμύρια, αύξηση 13% σε σχέση με το πρώτο οκτάμηνο του 2019.

Όπως βλέπουμε και από την παραπάνω εικόνα, το Fall Guys: Ultimate Knockout ήταν αυτό που κέρδισε τους παίκτες PC, με τα Crossfire και League of Legends να έρχονται στη δεύτερη και τρίτη θέση. Στις κονσόλες, το Call of Duty: Modern Warfare συνεχίζει να κερδίζει το κοινό, με τα FIFA 20, Fortnite και Grand Theft Auto V να ακολουθούν. Στις mobile συσκευές το Pokémon GO παραμένει ο πιο κερδοφόρος τίτλος εδώ και χρόνια.

Η αύξηση ξεκίνησε το Μάρτιο, όπου τα lockdowns επεκτάθηκαν σε διάφορες χώρες παγκοσμίως. Το Fall Guys: Ultimate Knockout είναι ο τίτλος PC με τα μεγαλύτερα κέρδη στην κυκλοφορία του(185 δισεκατομμύρια), ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που είχε το Overwatch από το 2016. Αν και δε βρίσκεται στη λίστα, το Horizon Zero Dawn έφτασε τις 716 εκατομμύρια πωλήσεις στο PC το μήνα που κυκλοφόρησε.

Το Fortnite από την άλλη πέφτει δραματικά στις mobile συσκευές, μετά και την αφαίρεση του από τα Apple App Store και Google Play Store, όμως είδε αυξημένη κίνηση 76% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα σε PC και κονσόλες. Το Pokémon GO συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, με αυξημένα κέρδη κατά 25% σε σχέση με τον καλύτερο του μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2016. Το PUBG φαίνεται να μην επωφελήθηκε από το ban του Fortnite, διατηρώντας σχεδόν τον ίδιο αριθμό παικτών.

