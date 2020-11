Call of Duty Black Ops Cold War: Πόσο χώρο απαιτεί σε PlayStation 5 και Xbox Series X;

Μία εικόνα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει φήμες σχετικά με το πόσο χώρο απαιτεί το Call of Duty Black Ops Cold War στα PlayStation 5 και Xbox Series X. Η εικόνα ήρθε από τον λογαριασμό @GameLeaksRumors στο Twitter και έκανε αναφορά για 285GB minimum χώρο στα next-gen συστήματα.

Όμως, λίγη ώρα μετά και αφού οι φήμες είχαν φουντώσει, η Activision ανακοίνωσε και επίσημα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Call of Duty Black Ops Cold War τις σωστές απαιτήσεις στο θέμα της χωρητικότητας.

Οι απαιτήσεις σε χωρητικότητα του Call of Duty Black Ops Cold War:

PC: 35 GB (Μόνο το Multiplayer) / 82GB (Ολόκληρο το παιχνίδι) / 125GB (Ολόκληρο το παιχνίδι σε Ultra Graphics)

PlayStation 4: 95GB

PlayStation 5: 133GB

Xbox One: 93GB

Xbox Series X|S: 136GB

Επίσης, η έκδοση για κονσόλες θα επιτρέπει τους χρήστες να κάνουν εγκατάσταση μόνο τα Modes που τους ενδιαφέρουν, δηλαδή Campaign, Multiplayer ή Zombies, οπότε θα μπορείτε να εξοικονομήσετε ακόμα περισσότερη χωρητικότητα. To Black Ops Cold War κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου για PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S και PC.

