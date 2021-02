Call of Duty: Warzone: Η Activision απέκλεισε 60.000 cheaters

Τετάρτη, 03/02/2021 · Ιλεάνα Κουγιανού

Το Warzone, μετά από το τεράστιο θέμα που αντιμετώπισε με τους διάφορους cheaters, καλείται να αντιμετωπίσει και το θέμα της εγκατάλειψης του παιχνιδιού από πολλούς gamers.

Παρά τις αρχικές προσπάθειες της Activision να αποτρέψει, μπλοκάροντας και απαγορεύοντας σε πολλούς απ’ αυτούς τους cheaters την παρουσία τους στο παιχνίδι, στη συνέχεια πήρε πιο δραστικά μέτρα, με αποτέλεσμα να φτάσει να απαγορεύσει 60.000 λογαριασμούς, τους οποίους θεώρησε ότι μπορεί να ανήκουν σε cheaters.

This is why I quit Warzone: https://t.co/7A18b1Uapp

The fact players can livestream themselves blatantly hacking with zero repurcussions blows my mind. This guy is 2nd prestige & broadcasts hours of himself hacking.

This NEEDS to be addressed & fixed @CallofDuty @RavenSoftware pic.twitter.com/jyfoEilyzJ

— Vikkstar ★ (@Vikkstar123) January 30, 2021