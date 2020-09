Διέρρευσαν εικόνες από το remake του Prince of Persia: The Sands of Time

Η Ubisoft αναμένεται να παρουσιάσει νέα παιχνίδια σήμερα, μέσω του event της Ubisoft Forward που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ. Όμως, ένα από τα κυριότερα παιχνίδια που περιμένουμε, βάση των μέχρι τώρα αναφορών, είναι η επιστροφή της σειράς Prince of Persia, μέσα από ένα remake κάποιου παλαιότερου τίτλου.

Τελικά η επιβεβαίωση των μέχρι τώρα φημών έγινε από την ίδια την εταιρεία, καθώς ανέβηκε κατά λάθος η σελίδα του Prince of Persia: The Sands of Time remake στη ρωσική ιστοσελίδα του uPlay Store. Το Prince of Persia: The Sands of Time θεωρείται το καλύτερο παιχνίδι της σειράς. O τίτλος κυκλοφόρησε το 2003 για PlayStation 2, Xbox, Windows και GameCube, ενώ από τα screenshot που βλέπουμε θα δημιουργηθεί εκ νέου τα τωρινά συστήματα οικιακής ψυχαγωγίας.

Τα δύο screenshots που έχουμε αυτή τη στιγμή δημοσιεύτηκαν από τον χρήστη του Resetera, με το όνομα AndrewDTF. Η ιστοσελίδα έχει ήδη κατέβει από την εταιρεία. Αν και σίγουρα είναι καλύτερα από το 2003, τα γραφικά δε φαίνονται αρκετά εντυπωσιακά, τουλάχιστον για τα σημερινά δεδομένα. Όπως και να έχει, θα πρέπει να περιμένουμε την επίσημη κυκλοφορία του τίτλου για να έχουμε μία αντικειμενική άποψη.

