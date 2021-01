EA Play: Δοκιμάστε τη συνδρομητική υπηρεσία με μόλις 1€

Η EA ανακοίνωσε μία νέα τιμή γνωριμίας για την υπηρεσία EA Play, με τους νέους χρήστες να μπορούν να απολαύσουν ένα μήνα με μόλις 0,99 ευρώ. Αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε την προσφορά θα πρέπει να βιαστείτε και να μπείτε στην επίσημη σελίδα της υπηρεσίας μέχρι τις 9 Μαρτίου.

Το EA Play πρόκειται για μία συνδρομητική υπηρεσία της EA, γνωστή μέχρι τώρα ως EA Access, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 60 παιχνίδια δωρεάν από τη βιβλιοθήκη του publisher. Στη λίστα των διαθέσιμων παιχνιδιών περιλαμβάνονται τα Rocket Arena, Star Wars Jedi Fallen Order, Need for Speed Heat, Battlefield V και A Way Out. Μαζί, μπορείτε να δοκιμάσετε τα νεότερα παιχνίδια της EA για 10 ώρες.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για Xbox One, Xbox Series X/ Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 και PC και η προσφορά ισχύει για όλες τις πλατφόρμες, αρκεί να είναι η πρώτη σας φορά στην υπηρεσία. Θα πρέπει να διακόψετε χειροκίνητα τη συνδρομή σας, αλλιώς θα χρεωθείτε αυτόματα 4,99 ευρώ τον επόμενο μήνα. Πείτε μας στα σχόλια αν θα εκμεταλλευτείτε την προσφορά και ποιο παιχνίδι θα λιώσετε πρώτο!

Πηγή