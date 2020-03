Έρχεται το Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster;

Λίγες εβδομάδες μετά το νέο και επιτυχημένο battle royale τίτλο της Activition, Call of Duty: Warzone, φαίνεται να έρχεται μία ευχάριστη έκπληξη από το παρελθόν.

Σύμφωνα με πολλές πηγές η Activition θα κυκλοφορήσει το Campaing του τίτλου Call of Duty: Modern Warfare 2 σε Remaster έκδοση, με αναβαθμισμένα γραφικά δηλαδή. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με το πρώτο Call of Duty: Modern Warfare Remaster, το οποίο είχε κυκλοφορήσει μαζί με το Call of Duty: Infinite Warfare το 2016.

Όπως προαναφέρθηκε, η νέα έκδοση θα περιέχει μόνο το Campaing του παιχνιδιού και καθόλου multiplayer στοιχεία. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο τίτλος έχει ημερομηνία κυκλοφορίας τις 31/03/2020 δηλαδή σήμερα!

Όλες οι φήμες επαληθεύτηκαν από τη Γερμανική σελίδα του PlayStation Store, το οποίο αποκάλυψε μεταξύ άλλων και την τιμή του τίτλου, η οποία ανέρχεται στα 24.99 Ευρώ. Η ανάρτηση βέβαια κατέβηκε άμεσα.

