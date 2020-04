PlayStation 4 Big In Japan: «Βροχή» εκπτώσεων στα ιαπωνικά video games στο PlayStation Store

Όσοι έχουν στην κατοχή τους PlayStation 4 έχουν, ήδη, τη δυνατότητα να αγοράσουν αρκετά video games από το PlayStation Store, καθώς εδώ και αρκετό καιρό ισχύει το Spring Sale, όπου κάποιος μπορεί να τα πάρει με έκπτωση έως και 60%.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το FIFA 20, το οποίο προσφέρεται στην τιμή των 27,99 ευρώ αντί των 69,99 ευρώ, που είναι η κανονική του. Πλέον, από την Παρασκευή 24 Απριλίου είναι διαθέσιμο το Big In Japan.

Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα για αγορά παιχνιδιών, που προέρχονται από εταιρείες της Ιαπωνίας, με έκπτωση έως και 85%. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κορυφαία video games, όπως τα Resident Evil και Final Fantasy. Ειδικά το τελευταίο έχει αρκετές εκδόσεις, που προσφέρονται με μειωμένη τιμή.

Ακόμη, στο Big In Japan βρίσκουμε και άλλα παιχνίδια σε προσφορά, όπως τα Devil May Cry, Mega Man, Street Fighter, Dragon Ball, Dead or Alive 6, One Piece και πολλά άλλα, ενώ σε κάποια παιχνίδια προσφέρονται με έκπτωση τα Season Pass. Τέλος, να σημειωθεί ότι το BIJ θα ισχύει μέχρι τις 8 Μαΐου. Τρέξτε να προλάβετε.

Δείτε στην παρακάτω λίστα μερικά από τα video games του Big In Japan

Τίτλος Έκπτωση% Τιμή Έκπτωσης Αρχική Τιμή

Resident Evil 4 60% 7,99€ 19,99€

Resident Evil 5 60% 7,99€ 19,99€

Resident Evil 6 60% 7,99€ 19,99€

Resident Evil 2 Deluxe Edition 50% 24,99€ 49,99€

Devil May Cry 5: Deluxe Edition 50% 24,99€ 49,99€

Devil May Cry 4: Special Edition 68% 7,99€ 24,99€

Devil May Cry HD Collection & 4SE 51% 21,99€ 44,99€

Devil May Cry HD Collection 50% 14,99€ 29,99€

DmC Devil May Cry: Definitive 75% 9,99€ 39,99€

Mega Man 30th Anniversary Bundle 33% 39,99€ 59,99€

Street Fighter 30th Anniversary Collection 62% 14,99€ 39,99€

Street Figter V 60% 7,99€ 19,99€

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster 50% 14,99€ 29,99€

Final Fantasy XII: The Zodiac Age 50% 24,9€ 49,99€

Final Fantasy VII 50% 7,99€ 15,99€

Final Fantasy VIII Remastered 50% 9,99€ 19,99€

Final Fantasy IX Digital Edition 50% 10,49€ 20,99€

Final Fantasy XV Royal Pack 50% 7,49€ 14,99€

Final Fantasy XV Royal Edition 50% 17,49€ 34,99€

Final Fantasy XV Pocket Edition 50% 14,99€ 29,99€

Final Fantasy XIV Online Complete Edition 50% 27,49€ 54,99€

Dead or Alive 6 Digital Deluxe Edition 65% 29,74€ 84,99€

Dragon Ball Xenoverse 2 50% 9,99€ 19,99€

Dragon Ball Xenoverse 55% 8,99€ 19,99€

Dragon Ball Xenoverse Time Travel Edition 82% 11,99€ 69,99€

One Piece Burning Blood Gold Edition 86% 12,99€ 94,99€

One Piece Pirate Warriors 3 60% 7,99€ 19,99€

One Piece Burning Blood 80% 7,99€ 39,99€

Πηγή