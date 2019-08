Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις των παιχτών για το Google Stadia;

Το Google Stadia ετοιμάζεται σιγά-σιγά με την κυκλοφορία του να αναμένεται αργότερα αυτόν τον χρόνο. Όσοι βρέθηκαν στην Gamescom 2019 είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την cloud based gaming πλατφόρμα της Google η οποία υπόσχεται να αλλάξει τα όσα γνωρίζουμε για το gaming έως τώρα.

Players at #gamescom2019 were lucky to be the first to try Stadia for themselves.

Wanna know what they thought? Let’s hear from them! pic.twitter.com/WeBuVEUYVb

— Stadia (@GoogleStadia) August 23, 2019