Pokémon Snap: Το κλασσικό video game επιστρέφει στο Nintendo Switch

Το 1999 και το 2000 σε διαφορετικές ημερομηνίες η Nintendo κυκλοφόρησε ένα παιχνίδι, το οποίο έμελλε να κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών gamers.

Ο λόγος για το Pokémon Snap, το οποίο έφερε στις κονσόλες μας τα γνωστά σε όλους μας Πόκεμον στις κονσόλες πολλά χρόνια πριν έρθει το Pokémon Go στα κινητά. Το κλασσικό video game, λοιπόν, επιστρέφει και σύντομα θα είναι διαθέσιμο στο Nintendo Switch.

That’s right, Trainers—#PokemonSnapIsBack! #NewPokemonSnap is an all-new adventure inspired by the classic Nintendo 64 game.

Grab your camera, and get ready to photograph Pokémon while exploring beautiful islands on Nintendo Switch! https://t.co/7lqjl7saf0 pic.twitter.com/p6oJgmwZ8d

