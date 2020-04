Resident Evil 2: Πέθανε ο voice actor του original video game

Εδώ και λίγες ημέρες οι φαν της σειράς Resident Evil έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν το remake του Resident Evil 3, ενώ από πέρυσι τον Ιανουάριο είναι διαθέσιμο το remake του Resident Evil 2.

Ωστόσο, θα πάμε λίγα χρόνια πίσω, όταν κυκλοφόρησε το original RE2. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του ήταν στις 21 Ιανουαρίου 1998 για PlayStation, PC, Nintendo64, GameCube, Game.com και Dreamcast.

The voice actor for Leon S.Kennedy on the original Resident Evil 2 is dead. pic.twitter.com/m3ksf9iu4p

Εκ των βασικών πρωταγωνιστών στην υπόθεση του παιχνιδιού ήταν ο Leon S. Kennedy, ένας αστυνομικός που από την πρώτη μέρα των καθηκόντων του προσπαθούσε να σώσει την πόλη Raccoon από έναν ιό, ο οποίος μετέτρεψε τους περισσότερους πολίτες της σε ζόμπι.

Τη φωνή του Leon είχε αναλάβει ο voice actor, εν ονόματι Πολ Χάνταντ. Γεννήθηκε στο Μπέρμινγκχαμ της Αγγλίας στις 20 Μαΐου 1963, είχε καναδική υπηκοότητα και ήταν εν ενεργεία ηθοποιός από το 1986 μέχρι το 2009, συμμετέχοντας σε αρκετές σειρές και ταινίες, δίνοντας τη φωνή και σε μερικούς πρωταγωνιστές της animation σειράς X-Men (1992-1996).

We've recently been made aware that Paul Haddad, voice of Leon in the original Resident Evil 2, has died this week following a battle with stage-3 throat cancer. Thoughts are with family and friends.

— Resident Evil Wiki (@RE_Wiki) April 17, 2020