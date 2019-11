Steam Cloud Gaming Addendum: Νέα gaming streaming υπηρεσία από τη Valve

Φαίνεται ότι είναι η χρονιά των cloud gaming και streaming υπηρεσιών. Πρόσφατα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ενδεχομένως η Valve να εργάζεται στη δική της cloud gaming υπηρεσία για το Steam που θα ονομάζεται Steam Cloud Gaming Addendum.

Το Steam Database, το οποίο παρακολουθεί τις αλλαγές που κάνει η Valve τόσο στο Steam όσο και στα παιχνίδια της, ανακάλυψε ότι στον κώδικα της ιστοσελίδας της εταιρείας υπάρχει καταχώρηση σχετική με κάποια cloud gaming υπηρεσία. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η Valve ζητά από τους συνεργάτες της να συμφωνήσουν στη χρήση της “Steam Cloud Gaming Addendum”.

Valve is working on "Steam Cloud Gaming" according to partner site code update. Partners will need to sign an addendum to their terms.

Could this be a competitor to @GoogleStadia?https://t.co/7AQ9YxCol8

— Steam Database (@SteamDB) November 6, 2019