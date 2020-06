The Last of Us Part II: Ο μεγαλύτερος launch τίτλος της Sony για το PS4

Το The Last of Us Part II κυκλοφόρησε επίσημα στην αγορά στις 19 Ιουνίου, και φαίνεται πως το παιχνίδι της Naughty Dog κέρδισε το ενδιαφέρον του κόσμου αφού στέφθηκε ως μεγαλύτερος launch τίτλος της Sony για το PlayStation 4. Την πορεία και τις πωλήσεις του παιχνιδιού, δεν φαίνεται να επηρέασαν τα leaks καθώς και η πληθώρα αρνητικών κριτικών που δέχτηκε το παιχνίδι.

Το TLOSP2 ξεπέρασε σε πωλήσεις ακόμη και το Uncharted 4 το οποίο ανέπτυξε επίσης η Naughty Dog. Σύμφωνα με το Eurogamer, οι περισσότεροι παίχτες κατέβασαν το παιχνίδι και δεν αγόρασαν ένα retail πακέτο ωστόσο οι ψηφιακές πωλήσεις στην Αμερική δεν έχουν υπολογιστεί.

Για όσους δεν γνωρίζουν, το The Last of Us Part II έρχεται να συνεχίσει την ιστορία του θρυλικού The Last of Us το οποίο αγαπήθηκε από το κοινό. Το διαμάντι της Naughty Dog δυστυχώς για το gaming κοινό θα απολαύσουν μόνο όσοι έχουν στην διάθεση τους το PlayStation 4.

Εσείς παίξατε το παιχνίδι της Naughty Dog;

Πηγή