The Sims 4: Η EA προφέρει δωρεάν τη βασική έκδοση για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Η EA ανακοίνωσε ότι δίνει δωρεάν το The Sims 4 σε υπολογιστές για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η έκδοση που δίνει η εταιρεία είναι το The Sims 4 Standard Edition, η οποία κοστίζει 39.99€, οπότε είναι το βασικό παιχνίδι χωρίς κάποιο από τα DLC. Όπως και να έχει η απόκτηση της βασικής έκδοσης εντελώς δωρεάν είναι μία πάρα πολύ καλή προσφορά από την EA, που είναι γνωστή ως βρικόλακας του χρήματος.

Simmers, tag a friend who should get The Sims 4 for free! 💚 The game is free on PC and Mac via Origin until May 28th: https://t.co/aOFqVlYFDd pic.twitter.com/lFwaPB098j

— The Sims (@TheSims) May 21, 2019