To Nintendo Switch πρώτο σε αναζητήσεις, πάνω από PlayStation και Xbox

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση της Kaspersky για τον μήνα Νοέμβριο 2020 τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για ηλεκτρονικά και μη παιχνίδια, μουσική, καταστήματα και αγορές, κινούμενα σχέδια, υπηρεσίες και πλατφόρμες, χαρακτήρες, χόμπι και δραστηριότητες και οι κονσόλες παιχνιδιών ήταν οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες. Τα τρία κορυφαία ενδιαφέροντα ήταν το gaming (44%), η μουσική (14%) και οι αγορές (10%).

Τα παιδιά που έψαχναν παιχνίδια στο Διαδίκτυο έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για Roblox (23%), Among Us (21%) και Minecraft (20%). Άλλα δημοφιλή παιχνίδια είναι το Gacha Life (16%) και το Fortnite (11%).

Παραδόξως, παρά τις κονσόλες νέας γενιάς που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, το Nintendo Switch ήταν στην κορυφή των αναζητήσεων (42%), ενώ το PlayStation είναι στη δεύτερη θέση (36%) και το Xbox τρίτο (22%).

Τα πιο επιθυμητά παιχνίδια για την κονσόλα Nintendo Switch είναι τα Mario, Animal Crossing και The Legend of Zelda: Breath of the Wild.