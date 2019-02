Το PUBG βραβεύτηκε ως Game of the Year 2018 στο Steam

Οι υποψήφιοι τίτλοι παιχνιδιών για τα βραβεία Steam 2018 ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο. Ίσως ήταν το εντυπωσιακό gameplay του, η ιστορία του, οι καλοφτιαγμένοι χαρακτήρες, το άψογο σχέδιο ή το εθιστικό multiplayer. Όποιος και να ήταν ο λόγος, το παιχνίδι που βραβεύτηκε ως το καλύτερο παιχνίδι του 2018 είναι το PUBG.

Οι νικητές του 2018 είναι πιο κλασικοί, αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μερικά σπουδαία παιχνίδια και στούντιο. Το παραπάνω βίντεο, έχει μερικά εντυπωσιακά κλιπ “ευχαριστιών” από τους προγραμματιστές και ο πλήρης κατάλογος των νικητών είναι λίγο πιο κάτω.

Ο πλήρης κατάλογος των νικητών:

Το παιχνίδι της χρονιάς: Playerunknown’s Battlegrounds (Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2, Assassin’s Creed: Odyssey)

Most Fun With a Machine: Rocket League (Euro Truck Simulator 2, Nier: Automata, Factorio, Space Engineers)

Best Alternate History: Assassin’s Creed Odyssey (Wolfenstein 2, Hearts of Iron 4, Civilization 6, Fallout 4)

Better With Friends: Rainbow Six Siege (Payday 2, Dead By Daylight, CS:GO, Overcooked! 2)

Best Environment: The Witcher 3: Wild Hunt (Subnautica, Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, Dark Souls 3)

Best Developer: CD Projekt Red (Ubisoft, Bethesda, Rockstar, Digital Extremes, Square Enix, Capcom, Paradox Interactive, Bandai Namco, Klei)

Labor of Love: Grand Theft Auto 5 (No Man’s Sky, Path of Exile, Dota 2, Stardew Valley)

VR Game of the Year: The Elder Scrolls V: Skyrim VR (VR Chat, Beat Saber, Fallout 4 VR, Superhot VR)

Συντάκτης: Αλέξανδρος Φρονιμόπουλος.