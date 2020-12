Το Star Wars: Knights of the Old Republic 2 έρχεται σε iPhone, iPad και Android

Το αγαπημένο παιχνίδι Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords έρχεται επιτέλους σε iPhone, iPad και Android συσκευές. Ο τίτλος της Obsidian Entertainment γίνεται port στις φορητές συσκευές από την Aspyr Media, η οποία μας δίνει και το πρώτο trailer του παιχνιδιού.

Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου με τιμή 16,99€, αν και στο αμερικανικό App Store κοστίζει 14,99$. Μπορείτε από τώρα να κάνετε pre-order για iPad και iPhone από εδώ. Συνολικά, απαιτούνται 3.9GB ελεύθερου αποθηκευτικού χώρου. Δε γνωρίζουμε σε ποιες Android συσκευές θα είναι διαθέσιμο.

Για συσκευές Apple, θα πρέπει να έχετε iPhone 7 και πάνω, iPad Air 2 και πάνω, Mini πέμπτης γενιάς, iPad πέμπτης γενιάς και πάνω ή οποιοδήποτε iPad Pro. Το Star Wars: Knights of the Old Republic 2 παραμένει ένα από τα αγαπημένα RPG των φίλων της σειράς, ακόμα και τόσα χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Επίσης, και το αρχικό KOTOR είναι ήδη διαθέσιμο σε Play Store και App Store.