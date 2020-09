Ubisoft Forward: Όλες οι ανακοινώσεις του event

Χθες το βράδυ η Ubisoft πραγματοποίησε ένα ψηφιακό event με την ονομασία Ubisoft Forward, το οποίο μας έδωσε μία γεύση από τους επερχόμενους τίτλους που ετοιμάζει η εταιρεία, τόσο για την τρέχουσα γενιά όσο και για την επόμενη. Εμείς συγκεντρώσαμε όλες τις μεγαλύτερες ανακοινώσεις και σας τις παρουσιάζουμε.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Το Remake του ίσως καλύτερου τίτλου της σειράς Prince of Persia είναι γεγονός. Ο τίτλος έχει αναδημιουργηθεί, με γραφικά που ταιριάζουν καλύτερα στην τρέχουσα γενιά και είναι σημαντικά αναβαθμισμένα σε σχέση με το αρχικό παιχνίδι του 2003. Το Prince of Persia: The Sands of Time Remake θα κυκλοφορήσει στις 21 Ιανουαρίου 2021 για Xbox One, PlayStation 4 και PC.

Riders Republic

Η Ubisoft φέρνει τα extreme sports στο online κοινό μέσω του Riders Republic, ενός multiplayer τίτλου από τους δημιουργούς του Steep. Το παιχνίδι προσφέρει αρκετά extreme sports, όπως ποδηλασία, σκι και snowboard, τα οποία μπορείτε να απολαύσετε με έως και 50 αντιπάλους ταυτόχρονα. Οι πίστες είναι δημιουργημένες από πραγματικά δεδομένα GPS από τα εθνικά πάρκα της Αμερικής. Το Riders Republic θα κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου 2021 για Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, PC και Google Stadia.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

10 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, αλλά και μετά την ανεξήγητη αφαίρεση του τίτλου από όλα τα ψηφιακά store, το Scott Pilgrim vs. The World: The Game επιστρέφει, μαζί με επιπρόσθετους χαρακτήρες, επιπλέον όπλα αλλά και το αρχικό του soundtrack από Anamanaguchi. Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει για Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 και PC στα τέλη του 2020.

To Tom Clancy’s Rainbow Six Siege έρχεται στις next-gen κονσόλες

Το δημοφιλές shooter της Ubisoft κάνει τη μετάβαση του στη νέα γενιά. Η εταιρεία υποσχέθηκε υποστήριξη ανάλυσης έως και 4K και ρυθμού ανανέωσης έως και 120fps στους κατόχους των Xbox Series X και PlayStation 5, με δωρεάν αναβάθμιση των εκδόσεων Xbox One και PlayStation 4. Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε και τη νέα σεζόν επιπρόσθετου περιεχόμενου, με την ονομασία “Shadow Legacy”, η οποία έχει άμεση σχέση με τον πρωταγωνιστή των Splinter Cell, Sam Fisher.

Νέο περιεχόμενο για το Watch Dogs Legion

Η Ubisoft ανακοίνωσε πως το επερχόμενο Watch Dogs Legion θα περιλαμβάνει ως guest χαρακτήρα το διάσημο Άγγλο rapper Stormzy, ο οποίος θα βρίσκεται μέσα στην αποστολή “Fall On My Enemies” στις 29 Οκτωβρίου. Επίσης, ο πρωταγωνιστής του πρώτου παιχνιδιού, Aidan Pierce, θα έρθει ως playable χαρακτήρας σε επερχόμενο DLC του Watch Dogs Legion, χωρίς να γνωρίζουμε ημερομηνία κυκλοφορίας.

Hyper Scape: Turbo Mode

Μετά την επιτυχία του Solid Gold mode στο Fortnite, η Ubisoft φέρνει αντίστοιχο mode, με την ονομασία Turbo Mode, στο δικό της battle royale παιχνίδι. Το νέο mode θα κυκλοφορήσει στο Hyper Scape στις 15 Σεπτεμβρίου, με όλα τα όπλα και τα loot σε maximum rarity, γρηγορότερο κλείσιμο των zones αλλά και ταχύτερη επαναφορά της υγείας των χαρακτήρων.

Immortals Fenyx Rising

Η Ubisoft επιτέλους μας έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον επερχόμενο τίτλο της Immortals Fenyx Rising (πρώην Gods & Monsters), παρουσιάζοντας μας έναν κόσμο βασισμένο στην Ελληνική μυθολογία, αλλά με ισχυρά στοιχεία Breath of the Wild στο gameplay του. Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει στις 3 Δεκεμβρίου για Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC και Google Stadia.

AGOS: A Game of Space

Far Cry VR

Tom Clansy’s The Division 2 – Reach New Heights