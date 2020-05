Ubisoft: Τα δωρεάν video games για PC “χτύπησαν” 9 εκ. downloads στην καραντίνα

Ο κορονοϊός οδήγησε όλον τον πλανήτη στην καραντίνα, κάτι που ανάγκασε αρκετούς να στραφούν στα video games, ενώ οι φαν των παιχνιδιών έκαναν πάρτι σε κονσόλες και PC. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι το Fortnite έκανε ρεκόρ με εκατομμύρια ταυτόχρονα συνδεδεμένους παίκτες, ενώ πολλά ήταν και downloads.

Συγκεκριμένα, η Ubisoft διέθεσε δωρεάν για τους PC gamers κάποια από τα παιχνίδια της, ξεκινώντας την καμπάνια «Play Your Part, Play At Home» στην προσπάθεια να ψυχαγωγήσει τους φαν των παιχνιδιών της με μερικά εξ’ αυτών. Η εταιρεία έδωσε δωρεάν τα Assasin’s Creed II, Child of Lights και Rayman Legends, ώστε να ανακοινώσει ότι τα downloads έφτασαν τα 9 εκατομμύρια.

Επίσης, οι δάσκαλοι και καθηγητές χρησιμοποιούν το Discovery Tour mode στο Assasin’s Creed Odyssey για να βοηθήσουν τους μαθητές τους για την αρχαία Ελλάδα. Τέλος, να σημειωθεί ότι η Ubisoft διατηρεί κλειστές τις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να διατηρήσει ασφαλές το προσωπικό της.

Πηγή