YouTube: Φέρνει υποστήριξη HDR βίντεο σε Xbox Series X / S και One

Μετά από υποσχέσεις ετών, η εφαρμογή YouTube φέρνει υποστήριξη HDR βίντεο στα Xbox Series X, Series S και Xbox One με τη νεότερη έκδοσή της. Η Microsoft είχε ανακοινώσει αυτή την προσθήκη από την κυκλοφορία του Xbox One S, δηλαδή από το μακρινό 2016, ενώ από τότε απλά δε το είδαμε ποτέ.

Σύμφωνα με τις δοκιμές της ιστοσελίδας flatpanelshd, το Xbox Series X είναι σε θέση να αναπαράγει HDR περιεχόμενο σε ανάλυση 4K και με 60fps. Στο Xbox One βλέπουμε ανάλυση 1440p στα 60fps με HDR. Από την άλλη, η εφαρμογή υποστηρίζει το πρωτόκολλο VP9-2 της Google, χωρίς να προσφέρει υποστήριξη AV1. Φαίνεται πάντως πως αυτός είναι περιορισμός του συστήματος και όχι της εφαρμογής.

Αν θέλετε να κατεβάσετε την εφαρμογή σε Xbox Series X, Series S ή Xbox One μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ. Αν και γνωρίζουμε για τα Xbox One S και One X, δυστυχώς δε μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν το HDR υποστηρίζεται και από το αρχικό Xbox One, όμως μπορείτε να το δοκιμάσετε αν έχετε την παραπάνω έκδοση της εφαρμογής.

