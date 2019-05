50 χρόνια ΠΛΑΙΣΙΟ: Φωτογραφικό υλικό

Ανατρέχοντας στην μακρόχρονη ιστορία του Πλαισίου, από το παρθενικό κατάστημα 12 τ.μ. στην οδό Στουρνάρη έως τα 23 σημεία πώλησης πανελλαδικά, η εταιρεία έχει διανύσει μια μεγάλη απόσταση, καθώς καθιερώθηκε στην κορυφή του κόσμου της τεχνολογίας, γιγαντώθηκε με την είσοδό της στο Χρηματιστήριο το 1999, ενώ απέκτησε ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο, αλλά και στα social media.

Το Πλαίσιο γεννήθηκε το 1969 σε ένα μαγαζάκι 12 τ.μ. στην παράπλευρη του Ε. Μ. Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) οδό Στουρνάρη 24, με είδη Σχεδίου & Χαρτοπωλείου.

Commodore 64, ZX Spectrum και Turbo-X «ποζάρουν» για την πρώτη τους φωτογραφία. Η ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. εισέρχεται δυναμικά στο χώρο της Πληροφορικής και δημιουργεί ειδικό Computers shop επί της οδού Στουρνάρη 24 το 1985.

To 1986 η εταιρεία προχωρεί σε μία από τις αξεπέραστες πρωτοπορίες της. Συναρμολογεί στα μέτρα του κάθε πελάτη ξεχωριστά, με το σύστημα Built to Order (B.T.O) τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με το κατοχυρωμένο brand name “TURBO-X”.

To 1999 γεννιέται το plaisio.gr. Ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Καταστήματα της εποχής του.

Το νέο τετραόροφο κατάστημα experience store στην Αγία Παρασκευή ανοίγει το 2018 και ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να “ζει” την εμπειρία των προϊόντων που επιλέγει, δοκιμάζοντας τα.

Σήμερα, το ΠΛΑΙΣΙΟ, διαθέτοντας το μεγαλύτερο κέντρο συναρμολόγησης υπολογιστών στα Βαλκάνια, με ένα νέο retail identity που πρωτοεφάρμοσε στα νέα καταστήματα της Αγίας Παρασκευής και των Χανίων, συνεχίζει δυναμικά, ανανεώνοντας την εικόνα του δικτύου του και περνάει με στρατηγικές κινήσεις σ’ έναν νέο κύκλο ανάπτυξης.