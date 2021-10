Έκθεση Beyond 4.0: Το μέλλον της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας

Δευτέρα, 11/10/2021 · Αλέξανδρος Παππάς

Οι τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στο πεδίο της καινοτομίας, της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας εκπροσωπούνται μεταξύ των εκθετών της Beyond 4.0, που πραγματοποιείται από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τη διοργάνωση της Beyond 4.0 έχουν αναλάβει η ΔΕΘ-Helexpo, η Be-Best και οι Industry Disruptors Game Changers (IDGC).

Blockchain, Digital Platforms, Edu – tech, Food – tech, Travel – tech, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Artificial Intelligence, Internet of Things (IoT), Networks and computing systems, Smart Cities, Systems security, 5G, Augmented Reality & Virtual Reality, Data science, Digital health, Autonomous vehicles, Clima – tech, DEEP – TECH, Renewable energy systems, Robotics κα, είναι ορισμένα μόνο από τα αντικείμενα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ως εκθέτες στη Beyond 4.0.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης οι συμμετέχοντες θα ζήσουν, μεταξύ άλλων, την εμπειρία της εφαρμογής της τεχνολογίας AΙ στο funding, τις έξυπνες πόλεις, τις επιχειρήσεις, τη λιανική, το εμπόριο, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, την καινοτομία, την ασφάλεια, την υγειονομική περίθαλψη, την ενέργεια, την εφαρμοσμένη μηχανική, τα τυχερά παιχνίδια κλπ.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρείες πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο στηρίζουν χορηγικά την Beyond 4.0, οι οποίες είναι η Cisco, η Info Quest Technologies, η Intracom Telecom, η Oktabit και η IBM (Gold Sponsors), αλλά και η Singular Logic, η Lancom, η Performance και η InTrust (Sponsors).

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της Beyond 4.0 καλύπτει 4 βασικούς τομείς: τον Τομέα Συνεδρίου, τον Τομέα Νεοφυών Επιχειρήσεων (startups), τον Τομέα Ερευνητικών Κέντρων & Πανεπιστημίων και τον Τομέα Εμπορικών Εταιρειών & Τεχνολογικών Ψηφιακών Εφαρμογών. Το κύριο θέμα της Beyond 4.0 θα είναι «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης» και θα αναπτυχθεί μέσω της εμπορικής έκθεσης με τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και του BEYOND AI forum με σημαντικούς ομιλητές, εργαστήρια που διοργανώνονται από νεοσύστατες εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις, παρουσίαση προϊόντων & υπηρεσιών μέσω δύο κεντρικών open stages, παράλληλες εκδηλώσεις και δικτύωση για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Techblog είναι Χορηγός Επικοινωνίας της έκθεσης.

BEYOND 4.0

Πότε: 14-16 Οκτωβρίου 2021

Που: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Κάντε εγγραφή εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

Να είστε όλοι εκεί!

Παρά την πρόσφατη και συνεχιζόμενη κρίση υγείας του COVID-19 και τις άνευ προηγουμένου αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα όλων των κοινωνιών σε όλο τον κόσμο, το συνέδριο BEYOND 4.0 θα λάβει χώρα, ως φυσικό γεγονός, στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα υγείας.