IFA 2020: Η μεγάλη έκθεση τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί για 800 τυχερούς, το Techblog θα είναι εκεί!

Οι περισσότερες εκθέσεις τεχνολογίας σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν αναβληθεί καθώς η παγκόσμια κρίση έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Ορισμένες από αυτές τις εκθέσεις γνωρίζουμε ότι θα γίνουν online ωστόσο η IFA 2020 που λάβει χώρα στο Βερολίνο θα γίνει κανονικά με φυσική παρουσία, πρόσβαση όμως στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα έχουν μόνο όσοι έχουν λάβει την ειδική πρόσκληλη.

Η έκθεση θα γίνει στις 3 με 5 Σεπτεμβρίου και θα είναι η πρώτη έκθεση που θα γίνει με φυσική παρουσία στον πλανήτη εν μέσω κορονοϊού. Ο Jens Heithecker, executive director της IFA Berlin δήλωσε ότι η IFA 2020 θα προσφέρει real-life experience και την σύνδεση των ανθρώπων.

“#IFA20 will offer you a real-life experience and the human connections that we all crave… from Thursday, 3rd of September to Saturday, 5th of September.” pic.twitter.com/ad5sDOmOQe

— IFA Berlin (@IFA_Berlin) May 19, 2020