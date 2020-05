Οι πωλήσεις του PlayStation 4 άγγιξαν τα 110,4 εκατομμύρια τεμάχια

Το αρκετά δημοφιλές PlayStation 4 της Sony έσπασε ένα άλλο ορόσημο πωλήσεων. Στα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία αποκάλυψε ότι πουλήθηκαν 1,5 εκατομμύριο κονσόλες, συμπεριλαμβανομένου του PlayStation 4 Pro, κατά την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020. Αυτό φέρνει τις συνολικές πωλήσεις για ολη τη διάρκειας ζωής της κονσόλας, στα 110,4 εκατομμύρια.

Η κινητικότητα στις πωλήσεις του PlayStation 4 έχει επιβραδυνθεί. Η εταιρεία πούλησε 2,6 εκατομμύρια κονσόλες την ίδια περίοδο πέρυσι και οι πωλήσεις της χρονιάς (Απρίλιος 2019 έως Μάρτιος 2020) μειώθηκαν κατά 4,2 εκατομμύρια. Είναι αρκετά δύσκολο, επομένως, να πάρει το στέμμα από το PlayStation 2.

Ωστόσο, η Sony δεν προβληματίζεται από αυτό. Η εταιρεία έχει προγραμματίσει να κυκλοφορήσει το PS5 φέτος, το οποίο αναμφίβολα θα αυξήσει τις πωλήσεις. Στα κέρδη της, η εταιρεία επανέλαβε ότι η κονσόλα βρίσκεται σε καλό δρόμο για την κυκλοφορία της μέσα στο έτος. Χθες, μια αγγελία εργασίας άφηνε να εννοηθεί ότι η κονσόλα θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Η Sony δήλωσε στο Famitsu ότι η ημερομηνία ήταν λάθος του ιστότοπου προσλήψεων. Προς το παρόν, λοιπόν, εξακολουθούμε να περιμένουμε την κονσόλα στην περίοδο εορτών του 2020.

Η εταιρεία ανέφερε τις πωλήσεις και τα λειτουργικά έσοδα του οικονομικού έτους ανέρχονται σε 8,26 τρισεκατομμύρια γιεν (περίπου 77 δισεκατομμύρια δολάρια), τα οποία ήταν κατά 406 δισεκατομμύρια γιεν (περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια) λιγότερα από τον προηγούμενο χρόνο. Το τμήμα Game & Network Services της Sony απέφερε πωλήσεις και λειτουργικά έσοδα 1,98 τρισεκατομμυρίων γιεν (περίπου 18,5 δισεκατομμύρια δολάρια), η οποία μειώθηκε κατά 14% από τους προηγούμενους 12 μήνες. Η Sony δικαιολόγησε την πτώση, στη μείωση των πωλήσεων PlayStation 4, στις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και τη μείωση των πωλήσεων παιχνιδιών γενικότερα.

Ωστόσο, η Sony αναφέρει ότι το τμήμα gaming είναι σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει την πανδημία. Οι πωλήσεις υπηρεσιών πάνε καλά και τα έσοδα από υπηρεσίες δικτύου (π.χ. PlayStation Plus) αυξάνονται. Η εταιρεία τόνισε επίσης ότι δεν έχει κανένα σημαντικό πρόβλημα στην ανάπτυξη λογισμικού σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι καλό για τους τίτλους που έχει προγραμματίσει η Sony να κυκλοφορήσει φέτος, συμπεριλαμβανομένων των The Last of us Part II και Ghost of Tsushima, καθώς και τίτλους που ετοιμάζει η εταιρεία για το PS5.

