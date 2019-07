Ευπάθεια στην εφαρμογή Zoom των Mac επιτρέπει σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα να ξεκινήσει βιντεοκλήση

Σήμερα, ο ερευνητής ασφάλειας Jonathan Leitschuh αποκάλυψε μία ευπάθεια που έχει η video conference εφαρμογή, Zoom των Macs. Ο Leitschuh απέδειξε ότι αν ο χρήστες έχει εγκατεστημένη αυτή την εφαρμογή, τότε οποιαδήποτε ιστοσελίδα μπορεί να ξεκινήσει βιντεοκλήση.

This Zoom vulnerability is bananas. I tried one of the proof of concept links and got connected to three other randos also freaking out about it in real time. https://t.co/w7JKHk8nZy pic.twitter.com/arOE6DbQaf

— Matt Haughey (@mathowie) July 9, 2019