Microsoft Surface Laptop Go: Η οικονομική πρόταση με τιμή από $549

Οι φήμες τελικά επιβεβαιώθηκαν, με τη Microsoft να παρουσιάζει μία νέα, οικονομική πρόταση στη σειρά Surface Laptop, με την ονομασία Surface Laptop Go. Το νέο laptop έρχεται με PixelSense οθόνη αφής 12,45 ιντσών, ανάλυσης 1536x1024p, ενώ θα κυκλοφορήσει σε τρία χρώματα: Ice Blue, Sandstone και Platinum.

Στο εσωτερικό του Surface Laptop Go βρίσκεται ο επεξεργαστής Intel Core i5-1035G1 δέκατης γενιάς, συνοδευόμενος από 4GB ή 8GB μνήμης LPDDR4x RAM. Ανάλογα την έκδοση, το Surface Laptop Go έρχεται με 64GB eMMC δίσκο ή SSD 128GB ή 256GB. Στη συνδεσημότητα, το Surface Laptop Go έρχεται με θύρα ακουστικών 3,5 χιλιοστών, μία θύρα USB-C και μία θύρα USB-A, καθώς και με θύρα Surface Connect.

Η Microsoft υπόσχεται τρομερή εμπειρία βίντεο συνομιλιών με ενσωματωμένα Studio Mics και ηχεία Omnisonic, με υποστήριξη Dolby Audio Premium. Επίσης, η κάμερα που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής είναι ικανή για 720p video, ενώ υποστηρίζει και τη λειτουργία Windows Hello, για ασφαλή είσοδο στη συσκευή. Επίσης, διαθέτει και αισθητήρα δαχτυλικού αποτυπώματος, ενσωματωμένο στο power key. Η μπαταρία του Surface Laptop Go διαρκεί έως και 13 ώρες, με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης (1 ώρα φόρτισης φορτίζει 80% της μπαταρίας).

Η κατασκευή του Surface Laptop Go είναι από αλουμίνιο, με το precision trackpad να είναι κατασκευασμένο από γυαλί. Η εταιρεία υπόσχεται κορυφαία εμπειρία typing, σε συνδυασμό του trackpad με το 1,3 χιλιοστών key travel. Η τιμή του Surface Laptop Go ξεκινάει από τα 549 δολάρια για την έκδοση 4GB RAM και 64GB eMMC και θα ξεκινήσει να πωλείται σε επιλεγμένες χώρες από 13 Οκτωβρίου.