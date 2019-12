Apple Pro Display XDR: Λειτουργεί και με iMac Pro έχει όμως ένα περιορισμό

Το Pro Display XDR είναι το νέο display της Apple με κόστος που ξεκινάει από τα $4.999, το οποίο είναι διαθέσιμο για παραγγελία μαζί με το νέο Mac Pro. Αν θέλετε να αγοράσετε όμως ένα τέτοιο display ενώ διαθέτετε ένα iMac Pro θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το display λειτουργεί με έναν περιορισμένο. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Η Apple κυκλοφόρησε την λίστα με τα προϊόντα Mac τα οποία υποστηρίζουν το display ωστόσο από την λίστα απουσίαζε το iMac Pro.

Η λίστα αυτή περιέχει προϊόντα που μπορούν να υποστηρίζουν 32 ιντσών monitor με ανάλυση 6K. Μερικά από αυτά είναι το iMac 2019, MacBook Pro 16 ιντσών, MacBook Pro 15 ιντσών 2019 καθώς και οποιοδήποτε άλλο προϊόν Mac το οποίο έχει θύρα Thunderbolt 3 και συνδυάζεται με ένα Blackmagic eGPU.

Confirmation that the #iMacPro does drive the #ProDisplayXDR 🧐

At 5k. Not 6k. pic.twitter.com/3k91J00IzY

— Thomas Grove Carter ✂️ (@thomasgcarter) December 13, 2019