Black Friday 2019: Οι προσφορές της WIND

Για μία ολόκληρη εβδομάδα, από σήμερα 25/11 έως και το Σάββατο 30/11, τα καταστήματα WIND κινούνται σε ρυθμούς Black Friday. Με κάθε νέα συνδρομή WIND ONE την περίοδο του Black Friday ο συνδρομητής μπορεί να κάνει δικό του ένα από τα παρακάτω smartphone με έκπτωση ή ακόμα και δωρεάν:

• Samsung Galaxy M20 από 199 ευρώ ΔΩΡΕΑΝ σε όλα προγράμματα WIND ONE

• Huawei P30 Lite από 329 ευρώ ΔΩΡΕΑΝ σε όλα προγράμματα WIND ONE

• Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB από 319 ευρώ ΔΩΡΕΑΝ στο πρόγραμμα WIND ONE 5G

• Huawei P30 128GB από 599 ευρώ μόνο 181 ευρώ στο πρόγραμμα WIND ONE Unlimited

• iPhone 11 64GB από 869 ευρώ με 451 ευρώ στο πρόγραμμα WIND ONE Unlimited