Τι είναι το GPS rollover; Τι θα συμβεί στις συσκεύες GPS χαράματα της Κυριακής;

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν βουίξει τα μέσα ενημέρωσης και τα τεχνολογικά site σχετικά με ένα πολύ σοβαρό συμβάν το οποίο θα επηρεάσει τις συσκευές GPS και αναμένεται να ξεκινήσει χαράματα Κυριακής 7 Απριλίου στις 3:00 ώρα Ελλάδας.

Τι ακριβώς είναι το GPS rollover;

Οι συσκευές GPS χρησιμοποιούν έναν εσωτερικό μετρητή που ονομάζεται παράμετρος WN και αυξάνεται κατά μία μονάδα ανά εβδομάδα. Στον αρχικό σχεδιασμό του GPS, ο μετρητής ρυθμίστηκε ώστε να έχει μόνο δέκα bits, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μετρά μόνο από 0 έως 1023.

Τα πρώτα GPS ξεκίνησαν από την εβδομάδα “0” στις 6 Ιανουαρίου του 1980 και ο μετρητής έφτασε το 1023 στις 21 Αυγούστου του 1999. Τότε ήταν που οι μετρητές των GPS μηδένισαν για πρώτη φορά, αλλά αυτό δεν είχε σοβαρό αντίκτυπο, διότι τα GPS δεν χρησιμοποιούνταν ευρέως.

Πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί;

Σήμερα το GPS χρησιμοποιείται σχεδόν παντού, το εκμεταλλεύονται κυβερνήσεις, εταιρείες, ακόμη κι εμείς για να βρίσκουμε το δρόμο μας. Επίσης, το GPS δεν είναι πλέον η μεμονωμένη συσκευή που γνωρίζαμε κάποτε, αλλά βρίσκεται ενσωματωμένο σε smartphones, wearables, drones, και ένα σωρό άλλες συσκευές. Οπότε, αν για οποιονδήποτε λόγο ο μετρητής των GPS μηδενίσει ξανά στις 6 Απριλίου, αυτό θα μπορούσε να έχει τρομερές επιπτώσεις.

Αρχικά, όσα GPS δεν κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές IS-GPS-200 ενδέχεται να εμφανίσουν το φαινόμενο του GPS rollover, με αποτέλεσμα να θεωρούν την 6η Απριλίου του 2019 ως την 21η Αυγούστου του 1999, κάτι που μεταφράζεται ως μία διαφορά 1024 εβδομάδων ή περίπου 19,5 χρόνια.

Έπειτα, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων που αποτελούν μέρος της βασικής υποδομής πολλών εθνών και βασίζονται σε ακριβής χρονισμένες πληροφορίες που τους παρέχονται από το Global Positioning System, ένα αμερικανικό κρατικό δορυφορικό σύστημα ραδιοπλοήγησης που λειτουργεί από την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτό το φάσμα περιλαμβάνει κρίσιμη υποδομή για τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως καταλαβαίνουμε, αν τα GPS γυρίσουν σχεδόν είκοσι χρόνια πίσω, θα προκληθεί κατάρρευσή σχεδόν κάθε τεχνολογικής υποδομής, δημιουργώντας ένα ατελείωτο παγκόσμιο χάος.

Πόσο θα επηρεάσει το GPS rollover την κάθε ομάδα συσκευών;

Αν είμαστε απλός χρήστης δεν πρόκειται να επηρεαστούμε ιδιαίτερα. Απλώς, αν έχουμε στην κατοχή μας κάποιο GPS δεκαετίας ή παλαιότερο θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε έναν έλεγχο για ενημερώσεις. Ίσως ο κατασκευαστής της συσκευής να έχει κυκλοφορήσει κάποιο update που διορθώνει το πρόβλημα. Αν πάλι ο κατασκευαστής δεν έχει ενδιαφερθεί, τότε μάλλον θα κληθούμε να αγοράσουμε μία καινούργια συσκευή GPS. Ούτως ή άλλως, οι νεότερες συσκευές δεν θα επηρεαστούν από το φαινόμενο του GPS rollover.

Στην περίπτωση που είμαστε ο διαχειριστής ενός επιχειρηματικού δικτύου, θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε λεπτομερής ελέγχους, και να αποφασίσουμε πια είναι τα πιο κομβικά σημεία του δικτύου μας, ούτως ώστε να λάβουμε άμεσα τα απαραίτητα μέτρα. Βέβαια, εάν ο εξοπλισμός του δικτύου μας είναι σχετικά καινούργιος, δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Όπως αναφέραμε και πριν, οι νεότερες συσκευές δεν πρόκειται να παρουσιάσουν οποιοδήποτε πρόβλημα.

Εκτός από τις παλιές συσκευές, ποιες άλλες κινδυνεύουν από το GPS rollover;

Το U.S. Department of Homeland Security’s National Cybersecurity & Communications Integration Center (NCCIC) και το National Coordinating Center for Communication (NCC) δημοσίευσαν πρόσφατα ένα μη ταξινομημένο μνημόνιο σχετικά με την εκδήλωση του GPS rollover της 6ης Απριλίου.

Το μνημόνιο απευθύνεται σε όσους Αμερικάνους χρησιμοποιούν GPS για να λαμβάνουν τη ζώνη ώρας UTC. Σύμφωνα με τις δύο υπηρεσίες, παρόλο που οι συσκευές αυτές συμμορφώνονται με το πρότυπο IS-GPS-200 επηρεάζονται από το GPS rollover. Αυτό συμβαίνει διότι οι κατασκευαστές των συγκεκριμένων GPS δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί το GPS rollover στις συσκευές τους.

Επίσης, μερικοί κατασκευαστές δεν έχουν ορίσει ως αρχική ημερομηνία του μετρητή WN την 5η Ιανουαρίου του 1980 και ως εκ τούτου ενδέχεται οι συγκεκριμένες συσκευές να επηρεαστούν από το GPS rollover.

Το τελικό συμπέρασμα

Το 1995 εμφανίστηκε το Y2K, το γνωστό πρόβλημα των υπολογιστικών συστημάτων που δεν θα μπορούσαν να μετατρέψουν την χρονιά από το 99 στο 00. Τότε όλοι οι κολοσσοί λογισμικού ανά τον κόσμο έψαχναν να βρουν λύση στο πρόβλημα. Τελικά την βρήκαν, και τότε ονόμασαν το σφάλμα ιό, του κόλλησαν την ταμπέλα “Y2K” και οι απανταχού κομπιουτεράκιδες της γειτονιάς έγινα πλούσιοι γιατί ήθελαν 10.000 δραχμές για να σου τρέξουν το fix της Symantec.

Ευτυχώς, για τους απλούς χρήστες το GPS rollover μπορεί να αποφευχθεί με μία απλή δωρεάν ενημέρωση λογισμικού ή την αγορά ενός καινούργιου GPS.

Τώρα για τους επιχειρηματίες ή τις κυβερνήσεις, υποθέτουμε ότι έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα, διότι αν δεν το έχουν κάνει, τότε αυτό θα σημαίνει για τους ίδιους ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές.