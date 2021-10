HTC Vive Flow: VR με χειρισμό από Android smartphone

Πέμπτη, 14/10/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η επίσημη διάθεση του HTC Vive Flow, του νέου all in one κράνους Virtual Reality. Για το χειρισμό του κράνους εικονικής πραγματικότητας απαιτείται απλώς και μόνο ένα Android smartphone.

Η τιμή του κράνους Virtual Reality της HTC στις ΗΠΑ θα είναι τα 499 δολάρια και το μόνο που απαιτείται είναι η σύνδεση με ένα Android smartphone που παίζει τον ρόλο του χειριστηρίου. Με τη σύνδεση HDCP 2.2 το περιεχόμενο που υπάρχει στο κινητό μπορεί να μεταφερθεί ασύρματα και να προβληθεί στις οθόνες του HTC Vive Flow.

Θα υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth για την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του κράνους και του Android smartphone. Στο κράνος υπάρχει ενσωματωμένη μπαταρία, με τη δυνατότητα προσθήκης και μίας εξτρά μπαταρίας για να αυξάνεται η αυτονομία. Το HTC Vive Flow έρχεται με ενσωματωμένα ηχεία, τον δικό του επεξεργαστή έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα.

Σύμφωνα με την HTC, το Vive Flow δεν ζυγίζει περισσότερα από 189 γραμμάρια, καθιστώντας το ιδανικό για πολύωρη χρήση, σε σύγκριση με τις προτάσεις που προσφέρει ο ανταγωνισμός.