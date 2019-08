Η HP στο Gamescom 2019: Gaming εμπειρίες που κόβουν την ανάσα

Στο Gamescom 2019, η HP αποκάλυψε το ισχυρό λογισμικό και τις υπηρεσίες OMEN μαζί με το νέο OMEN και Pavilion Gaming hardware, όλα σχεδιασμένα για να δημιουργούν θρυλική εμπειρία παιχνιδιού για όλους τους παίκτες.

To gaming έχει γίνει ένα παγκόσμιο φαινόμενο με 2.3 δισ. ανθρώπων που παίζουν παιχνίδια παγκοσμίως. Η επιθυμία τους να υπερέχουν στα παιχνίδια που παίζουν περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από το μηχάνημα στο οποίο παίζουν. Το τριάντα οκτώ τοις εκατό των παικτών παρακινείται από την ικανότητα τους να κυριαρχήσουν σε ένα παιχνίδι και το τριάντα πέντε τοις εκατό επικεντρώνεται στον ανταγωνισμό και στην βελτίωση του παιχνιδιού τους. Με την εισαγωγή του Coaching και των νέων υπηρεσιών gaming του OMEN Command Center οι παίκτες βελτιώνονται και αποδίδουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πέρα από ισχυρό λογισμικό παιχνιδιού και υπηρεσίες, η HP ανακοινώνει νέες οθόνες και αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης για esports οθόνης OMEN X 27, του σετ ακουστικών-μικροφώνου OMEN Mindframe Prime, του OMEN Encoder Keyboard και μιας ποικιλίας προϊόντων από την αναπτυσσόμενη σειρά αξεσουάρ OMEN Transceptor. Η σειρά Pavilion Gaming κερδίζει επίσης τις εντυπώσεις με το DIY friendly Pavilion Gaming σταθερό υπολογιστή, το πληκτρολόγιο Pavilion Gaming 800 και τον πρώτο gaming HP φορητό υπολογιστή με επεξεργαστή AMD, το Pavilion Gaming 15. To χαρτοφυλάκιο των προϊόντων αυτών ολοκληρώνεται με τις οθόνες HP 22x και HP24x, ιδανικές για gamers που αναζητούν την ποιότητα και την οικονομική λύση.

Το OMEN Command Center – το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους τους υπολογιστές με Windows 10 μέσω του Windows Store – έρχεται με μια σειρά από ισχυρά νέα χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί για να το καταστήσουν ένα κεντρικό gaming hub.

• Coaching έρχεται για OMEN υπολογιστές με αρχική υποστήριξη στο παιχνίδι League of Legends και μελλοντικά σε περισσότερα παιχνίδια. Αυτό το εργαλείο βασισμένο σε AI (powered by Mobalytics) αναλύει τον τρόπο που παίζει ο παίκτης και παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του για να βελτιώσει την απόδοσή του.

• Με το My Games οι παίκτες μπορούν πλέον να διαχειρίζονται τις συσκευές τους και να έχουν πρόσβαση στις βιβλιοθήκες παιχνιδιών τους από μια κεντρική τοποθεσία που παρέχει γρήγορη και απλή πρόσβαση στα αγαπημένα τους παιχνίδια. Περιλαμβάνεται η παρακολούθηση του gameplay σε πραγματικό χρόνο για να γνωρίζετε πόσο χρόνο δαπανάτε σε συγκεκριμένους τίτλους όπως και να λαμβάνετε εβδομαδιαίες πληροφορίες.

• Το νέο χαρακτηριστικό Profiles επιτρέπει τη δημιουργία προφίλ βασισμένο στη διάθεση, τη δραστηριότητα ή το παιχνίδι για υπολογιστές και αξεσουάρ OMEN και περιλαμβάνει υποστήριξη για το πληκτρολόγιο OMEN Sequencer και το ποντίκι OMEN Photon.

• Με την δοκιμαστική έκδοση Rewards (powered by Versus Systems) ξεκινώντας αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι παίκτες μπορούν να κερδίσουν βραβεία παίζοντας τα παιχνίδια που αγαπούν, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές τους και ανταγωνιζόμενοι τους άλλους με νέες προκλήσεις και ανταμοιβές.

Το ολοκαίνουργιο OMEN X 27 κάνει την εμφάνιση του με οθόνη ανάλυσης Quad HD (2560×1440) που παρουσιάζει εκπληκτική, υψηλής δυναμικής εμβέλεια και γκάμα χρωμάτων DCI P3 90% για πιο εντυπωσιακή εμπειρία παιχνιδιού. Για να συμβαδίσει με τα καρέ ανά δευτερόλεπτο (Frames Per Second-FPS) που οι υπολογιστές υψηλών προδιαγραφών προσφέρουν και οι αθλητές των esports αναζητούν, η οθόνη παρουσιάζει έναν κορυφαίο ρυθμό ανανέωσης 240Hz με χρόνο απόκρισης 1ms και είναι πιστοποιημένος με την τεχνολογία AMD Radeon FreeSync HDR έτσι ώστε η οθόνη του παιχνιδιού να είναι καθαρή ακόμα και όταν παίζετε παιχνίδια σε λειτουργία HDR.

Τα νέα ακουστικά OMEN Mindframe Prime έχουν αναβαθμιστεί σε αρκετά σημεία. Η επαναστατική λειτουργία ενεργής ψύξης μέσω της τεχνολογίας FrostCap ενσωματώνει το χαρακτηριστικό ψύξης χάρη στον γραφίτη που απλώνει τη θερμότητα αξιοποιώντας τα μεγενθυμένα ακουστικά. Ο ενσωματωμένος ήχος surround 7.1 από την C-Media Xear δημιουργεί ρεαλιστικό ήχο ώστε να υπάρχει αντίληψη του χώρου και να εντοπίζονται με ακρίβεια οι ήχοι των παιχνιδιών. Η προσθήκη της τεχνολογίας εξάλειψης θορύβου μπλοκάρει τον επιπλέον ήχο στο δωμάτιο έτσι ώστε η φωνή σας να φτάνει καθαρή στο πεδίο της μάχης. Τέλος, το νέο OMEN Audio Lab εντός του OMEN Command Center παρέχει πλήρη έλεγχο της εμπειρίας ακρόασης με έναν εξισωτή 10 ζωνών, ο οποίος διαθέτει μια ποικιλία προεπιλογών, δυνατότητα προσαρμογής της έντασης του ήχου και διακόπτες on / off για τον ήχο surround 7.1 και τα μικρόφωνα ENC.

Tο blue μηχανικό switch είναι διαθέσιμο στο πληκτρολόγιο OMEN 1100, ενώ το νέο πληκτρολόγιο OMEN Encoder θα διαθέτει Cherry MX Red και Cherry MX Brown Switches για εκείνους που επιθυμούν απίστευτα γρήγορη και ομαλή λειτουργία. Ολοκληρωμένα με 100 % anti-ghosting, με n-key rollover και ενσωματωμένο το OMEN Command Center και τα δύο πληκτρολόγια είναι κατασκευασμένα για τη νίκη.

Η παροχή υψηλής ποιότητας lifestyle προϊόντων είναι ένας συνεχής στόχος για την OMEN και το απέδειξε πρόσφατα με τη σειρά OMEN Apparel και το OMEN X Transceptor backpack. H σειρά Transceptor από την OMEN συνεχίζει αυτή την τάση με τις νέες προσθήκες του OMEN Transceptor 17.3” Duffel Bag, Rolltop Backpack, 15” Backpack για να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ ταξιδιού. Αυτή η σειρά ολοκληρώνεται με τη θήκη OMEN Transceptor Headset Case η οποία ταιριάζει με το νέο σετ ακουστικών-μικροφώνου OMEN Mindframe Prime.

Το Pavilion Gaming Desktop δίνει έμφαση στην επεκτασιμότητα με ένα νέο σχεδιασμό εξοικονόμησης χώρου 15L. Αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει υποδοχές επέκτασης για έως και τρεις μονάδες αποθήκευσηςix και δυνατότητα DIY αναβάθμισης για μνήμη, κάρτες γραφικών, κάρτες δικτύων και κάρτες Wi-Fi. Οι επιλογές CPU με επεξεργαστές έως Intel Core i7 8-core12 ή 3ης γενιάς AMD Ryzen 7 8-core, οι κάρτες γραφικών της NVIDIA GeForce RTX 2070,πρόσφατα η RTX 2060 SUPER και η DDR4 μνήμη έως 32GB παρέχουν την απαιτούμενη ισχύ για τα πιο πρόσφατα παιχνίδια ή δημιουργικά έργα.

Τέλος το Pavilion Gaming 15 είναι το πρώτο με AMD επεξεργαστή gaming laptop μέσα σε ένα δυναμικό γωνιώδης μαύρο πλαίσιο. Με κάρτα γραφικών έως NVIDIA GeForce GTX 1660Ti με Max-Qxi, micro-edge bezels με 144Hz ή 60Hz 1080px επιλογές οθόνης. Ο διπλός ανεμιστήρας, η ευρεία πίσω γωνία εξαερισμού και οι διευρυμένες είσοδοι μεγιστοποιούν τη ροή του αέρα για να βελτιστοποιήσουν τη συνολική απόδοση, διατηρώντας το μηχάνημα δροσερό κατά τη διάρκεια εκτεταμένης χρήσης. Φτιαγμένος για στιγμές δυναμικού παιχνιδιού και δημιουργία περιεχομένου, εξοπλισμένος με δυνατότητα Wi-Fi που υποστηρίζει ταχύτητες Gigabyte, αυτός ο φορητός υπολογιστής είναι κατάλληλος για εργασία και παιχνίδι.

Κανένας επιτραπέζιος υπολογιστής δεν είναι πλήρης χωρίς πληκτρολόγιο και το Pavilion Gaming Keyboard 800 διαθέτει ένα αθόρυβο, αλλά γρήγορο κόκκινο μηχανικό switch με 100% anti-ghosting με n-key rollover, άνετο αποσπώμενο στήριγμα καρπών και τεσσάρων ζωνών LED φωτισμό με επιλογή on-the-fly οπίσθιο φωτισμό.

Αυτές οι προσθήκες στο οικοσύστημα Pavilion Gaming συνδέονται άριστα με της νέες οθόνες HP 22x και HP 24x gaming. Και οι δύο έρχονται με ρυθμό ανανέωσης 144Hz και χρόνο απόκρισης 1ms, τεχνολογία AMD Radeon FreeSync, υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα ηχεία και ρυθμιζόμενες βάσεις. Η HP 24x διαθέτει επιπλέον G-SYNC Compatible xiiiκαι micro-bezels για μια πραγματικά εκπληκτική εμπειρία παιχνιδιού.

Τιμές και διαθεσιμότητα • OMEN X 27 Display αναμένεται να είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

• OMEN Mindframe Prime Headset αναμένεται να είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα τον Αύγουστο

• OMEN Encoder Keyboard αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

• OMEN Transceptor Bags αναμένονται να είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα τον Αύγουστο

• Pavilion Gaming Desktop αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα τον Αύγουστο (με επεξεργαστή AMD ή επεξεργαστή Intel)

• Pavilion Gaming 15 Laptop αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

• Pavilion Gaming Keyboard 800 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα

• HP 22x αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

• HP 22x αναμένονται να είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

• Game Coaching είναι διαθέσιμο στο Command Center ενώ το πρόγραμμα Rewards θα προστεθεί στο Command Center αρχές του 2020.

Δελτίο Τύπου