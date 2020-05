MIT Sapple: Αισθητήρας ελέγχει την υγεία των ανθρώπων χρησιμοποιώντας οικιακές συσκευές

Η πανδημία του κορονοϊού φαίνεται πως θα αλλάξει για πάντα τις συνήθειες των ανθρώπων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας. Στην αγορά μέχρι σήμερα υπάρχουν αρκετές wearable συσκευές οι οποίες ελέγχουν την υγεία του χρήστη. Ερευνητές από του τμήματος Computer Science και Artificial Intelligence Lab (CSAIL) του MIT ανέλαβαν να δημιουργήσουν μία νέα συσκευή ονόματι Sapple, η οποία ενσωματώνει αισθητήρες για να ελέγχει την υγεία των ανθρώπων. Το διαφορετικό όμως αυτήν της συσκευής σε σχέση με τα wearable είναι ότι τοποθετείται μέσα στο σπίτι.

Το Sapple έχει την δυνατότητα να εντοπίσει πότε χρησιμοποιούνται οι οικιακές συσκευές όπως είναι το σεσουάρ, η κουζίνα, ο φούρνος μικροκυμάτων και άλλες. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η συνεχόμενη παρακολούθηση αυτών των συνηθειών θα μπορούσε να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας.

Το Sapple τοποθετείται μέσα στο σπίτι και ενσωματώνει δύο αισθητήρες, εκ των οποίων ο ένας είναι location-based και υπολογίζει τον χώρο στον οποίο κινείται ένας άνθρωπος. Ο δεύτερος αισθητήρας υπολογίζει την ενέργεια που καταναλώνεται όσο ο άνθρωπος είναι στο σπίτι από την χρήση των οικιακών συσκευών. Τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται με τον πρώτο αισθητήρα και έπειτα μπορεί να καθοριστεί πότε ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί μία συσκευή και για πόση ώρα.

Wireless sensors measure in-home appliance usage and could help w/contactless health monitoring: https://t.co/C0Lru7Syxo#COVID19 pic.twitter.com/lKNQWa8Qsk

