Playstation 5: Το boot up screen αποδείχθηκε fake

Εχθές στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε ένα βίντεο το οποίο δείχνει την boot up οθόνη του Playstation 5. Λίγο αργότερα όμως, επιβεβαιώθηκε ότι το βίντεο αυτό ήταν ψεύτικο. Πιο συγκεκριμένα ο ίδιος ο χρήστης που δημοσίευσε το υποτιθέμενο boot up screen του PS5 ανέβασε λίγο αργότερα ένα άλλο βίντεο με τίτλο “How to win the interwebs – make a PS5 video” στο οποίο δείχνει την διαδικασία που ακολούθησε για να τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Στο βίντεο λοιπόν βλέπουμε αρχικά δύο οθόνες και ένα μαύρο κουτί στα δεξιά. Το βίντεο ξεκινάει αμέσως με το boot up screen του PS5 στο οποίο βλέπουμε το λογότυπο του PS5, ένα QR code, τα λογότυπα των Google Play Store και App Store στην κάτω αριστερά γωνία ενώ υπάρχει και μία μεγάλη μαύρη μπάρα στο κέντρο της οθόνης. Επιπλέον, το boot up συνοδεύει και ο χαρακτηριστικός ήχος που βάζει η Sony σε κάθε νέα γενιά κονσολών κατά το ξεκίνημα.

Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε για ακόμη μία φορά ότι το βίντεο αυτό είναι ψεύτικο και ότι δεν είναι κάποια διαρροή η οποία βασίζεται σε επίσημες πληροφορίες ή στοιχεία.

Πηγή