SandMarc Motion Variable ND φίλτρο για smartphones: Φωτογραφίες και βίντεο με σύμμαχο το φως

Το Motion Variable ND Filter for iPhone της SandMarc θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το αξεσουάρ για φωτογραφίες και βίντεο που δε γνωρίζαμε ότι χρειαζόμαστε. Όμως, μία τόσο μικρή προσθήκη στην κάμερα του smartphone σας μπορεί να σας κάνει να απογειώσετε τις λήψεις σας σε κάθε συνθήκη.

Είναι κατασκευασμένο από cinema glass πολλαπλών στρώσεων, για την ακριβή ρύθμιση της έκθεσης του αισθητήρα, δημιουργώντας μία κινηματογραφική θόλωση, χωρίς όμως τα προβλήματα που συναντούμε σε άλλα φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ND Filter της SandMarc είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί μεταξύ ND8 και ND64, δηλαδή από ελάχιστη ουδέτερη πυκνότητα μέχρι εντελώς σκούρο. Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το φακό σας στις καλύτερες δυνατές συνθήκες κάτω από οποιονδήποτε φωτισμό.

Επιπλέον, μπορεί να τοποθετηθεί πανεύκολα σε οποιαδήποτε κάμερα smartphone, ενώ στις δικές μας δοκιμές με το iPhone 12 Pro Max δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα στην τοποθέτηση. Παράλληλα, παρέμεινε σταθερό πάνω στη συσκευή μας, μέσω βέβαια του απαραίτητου clip (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

Για όσους λατρεύουν τα κινηματογραφικά βίντεο, το SandMarc Motion Variable ND Filter for iPhone θα σας δώσει τον δραματικό τόνο που αναζητάτε. Φυσικό motion blur στις λήψεις σας, με αυτόματα χαμηλότερο shutter speed, χάρη στο φίλτρο μεταβλητής κίνησης 58 χιλιοστών. Πέραν της εκπληκτικής αίσθησης κίνησης που θα έχει το βίντεο σας, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα κάτω από κάθε συνθήκη φωτισμού.

Όμως, το ND Filter της SandMarc δεν απευθύνετε μόνο σε όσους θέλουν κινηματογραφικά βίντεο, αλλά και σε όσους θέλουν να φωτογραφίσουν κινούμενα αντικείμενα, καταρράκτες ή τη θάλασσα αλλά με το long exposure που απαιτείτε για να έχετε αποτυπωμένη την κίνηση.

Είτε λοιπόν θέλετε κινηματογραφικά βίντεο, είτε να έχετε δραματικές λήψεις με το smartphone σας, το SandMarc Motion Variable ND Filter for iPhone μπορεί να γίνει ο ιδανικός σας σύμμαχος σε κάθε συνθήκη. Μπορείτε να το βρείτε εδώ με τιμή 82.11 ευρώ (+ έξοδα μεταφοράς)

Χαρακτηριστικά

Motion Variable Filter 58mm

Multi-coated Cinema Glass

ND8-ND64 (3-6 Stops)

Συμβατά smartphones

iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR

iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone 6s, iPhone 6s Plus

iPhone 6, iPhone 6 Plus

iPhone 5, iPhone 4

Samsung S20, S20 Ultra, Z Flip

OnePlus 8 Pro, 7 Pro, Huawei P40 Pro, P30 Pro

Samsung Note 10, S10+, S10, Note 9, S9, S9 Plus

Samsung Note 8, S8, S8 Plus, S7, S7 Edge

Google Pixel 4, Pixel 3, 3a, Pixel 2, Nexus 6P, Nexus 5x, Nexus 5

Τα περισσότερα LG, Samsung, Huawei, OnePlus & Motorolla flagship smartphones