COSMOTE TV OTT: Μάθε τα πάντα για την νέα υπηρεσία streaming τηλεόρασης

Όταν πριν από μερικές ημέρες δημοσιεύαμε το πρώτο unboxing του δέκτη Android TV της νέας υπηρεσίας COMSOTE TV OTT δεν περιμέναμε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από όλους εσάς, την κοινότητα τεχνολογίας του Techblog. Όπως ωφείλαμε επικοινωνήσαμε τις απορίες σας στην ομάδα της COSMOTE TV και ακολουθούν αναλυτικά όλες οι απαντήσεις. Αν δεν έχουν καλυφθεί όλες οι απορίες σας μπορείτε να αφήσετε σε σχόλιο την ερώτησή σας και σύντομα θα έχουμε την απάντηση για εσάς.

H COSMOTE TV με την νέα υπηρεσία Over The Top (OTT) έρχεται να αλλάξει ριζικά την εμπειρία θέασης περιεχομένου. Βασίζεται στην τεχνολογική πλατφόρμα της Comcast με νέο μενού και περιβάλλον χρήσης, για κοινή εμπειρία σε όλες τις οθόνες (TV, tablets, smartphones, PC) και συνδυάζει το ζωντανό πρόγραμμα των linear καναλιών με το on demand περιεχόμενο, κάνοντας στον χρήστη προτάσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις προτιμήσεις και τις συνήθειές του.

Με την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας OTT της COSMOTE TV λογικό είναι να προκύψουν κάποια ερωτήματα για τα οποία χρειάζονταν περισσότερες διευκρινήσεις. Το digitaltvinfo.gr επικοινώνησε με την COSMOTE και έχει τις επίσημες απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις.

Το νέο box του COSMOTE TV βρίσκεται στα χέρια του Techblog και έχουμε ξεκινήσει ήδη το ψάξιμο. Αφήστε τυχόν απορίες σας με σχόλιο σε αυτό το άρθρο και θα φροντίσουμε να σας απαντήσουμε είτε μετά από δική μας έρευνα είτε επικοινωνόντας με το team της COSMOTE TV.

Θα υπάρχουν παράλληλα και το COSMOTE TV go και το App ή μόνο το app;

Οι δύο υπηρεσίες, COSMOTE TV GO & COSMOTE TV App θα λειτουργούν παράλληλα έως ότου ολοκληρωθεί η μετάβαση (migration) των πελατών της συμπληρωματικής υπηρεσίας COSMOTE TV GO στην νέα πλατφόρμα οπότε τα παλιά applications και website να κλείσουν. Μέχρι τότε, ένας υφιστάμενος συνδρομητής δορυφορικής ή IPTV σύνδεσης θα έχει δωρεάν πρόσβαση στην υφιστάμενη υπηρεσία COSMOTE TV GO. Εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στο νέο App αυτό μπορεί να γίνει με την αγορά επιπρόσθετης συνδρομής (π.χ. mini-pack). Οι νέοι συνδρομητές COSMOTE TV OTT θα έχουν πρόσβαση μόνο στο νέο App.

Θα μπορώ να κρατήσω το δορυφορικό και να έχω το App για το 4k περιεχόμενο;

Ναι. Θα μπορείς να επιλέξεις να κρατήσεις τη δορυφορική υπηρεσία και εφόσον έχεις ενεργοποιήσει την συμπληρωματική υπηρεσία GO, να κατεβάσεις το app στη Smart TV σου για να βλέπεις 4K. Αυτό θα είναι εφικτό, όταν γίνει η μετάβαση της συμπληρωματικής υπηρεσία GO στην νέα πλατφόρμα, το Q1 2020.

Το app της COSMOTE TV για smart τηλεοράσεις θα δοθεί στους υφιστάμενους συνδρομητές μέσω δορυφόρου δωρεάν η έναντι κάποιου αντιτίμου;

Θα διατεθεί χωρίς χρέωση.

Στο app για smart tvs που θα χρησιμοποιούν και οι δορυφορικοί θα υπάρχει και το 4K κανάλι;

Στο app που θα διατεθεί σε Smart TVs είναι κοινό για όλους τους συνδρομητές και θα περιέχει το 4K κανάλι.

Αν έχεις δορυφορική και το app στην tv, tablet κ.λ.π. σε πόσες συσκευές θα μπορείς να βλέπεις ταυτόχρονα αθλητικά;

Μετά την αντικατάσταση του COSMOTE TV GO από το νέο COSMOTE TV App οι κάτοιχοι δορυφορικών/IPTV συνδρομών θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα COSMOTE Sport κανάλια ταυτόχρονα σε δύο συσκευές, δηλ. μέσω του Hybrid/IPTV αποκωδικοποιητή τους και μέσω του COSMOTE TV App στο κινητό, tablet, PC, Smart TV τους. Τo COSMOTE TV GO θα καταργηθεί στο Q1/2020 και ουσιαστικά οι πελάτες αντί των παλαιών application (COSMOTE TV GO) θα χρησιμοποιούν τα νέα (COSMOTE TV).

Η εφαρμογή COSMOTE TV OTT θα παίζει σε tv box του εμπορίου;

Όχι, η υπηρεσία κατά το εμπορικό λανσάρισμα θα «παίζει» μόνο στο Android TV Box της COSMOTE TV και στη συνέχεια θα διατεθεί και σε συμβατά μοντέλα τηλεοράσεων με Android TV OS.

Το Android TV Box τι προσφέρει;

Όλες τις λειτουργίες που έχει ένα Android TV Box, προφανώς με κάποιους περιορισμούς. Μπορείς να μπεις στο Google Play Store, να κατεβάσεις εφαρμογές και παιχνίδια, να συνδέσεις περιφερειακά μέσω Bluetooth. Η συσκευή επιτρέπει την εγκατάσταση άλλων εφαρμογών, όπως και ένα Android TV Box του εμπορίου, με εξαίρεση όσων εφαρμογών έχουν αποκλειστεί για εμπορικούς λόγους. Το COSMOTE Android TV Box χρησιμοποιεί στην πρώτη φάση το default Android TV launcher.

Πως συνδέομαι στην υπηρεσία εάν δεν έχω COSMOTE ID;

Τo COSMOTE ID είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση και σύνδεση στην υπηρεσία. Εάν δεν έχεις ήδη, δημιουργείς ένα νέο κατά την παραγγελία της υπηρεσίας.

Τι περιεχόμενο έχει η Over The Top υπηρεσία αυτή τη στιγμή σε 4Κ;

Αυτήν τη στιγμή προσφέρονται αγώνες Champions League, καθώς και του αγγλικού και ισπανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Γίνονται προσπάθειες να γίνει μετάδοση και της Formula 1 άμεσα, ενώ μέσα στο 2020 έρχονται και σειρές και ταινίες.

Τι ταχύτητα απαιτείται;

Για θέαση σε SD ανάλυση απαιτείται ελάχιστη ταχύτητα 3Mbit/s ενώ για HD περίπου 7 mpbs. Για θέαση 4Κ περιεχομένου απαιτείται ταχύτητα 15-16Mbit. Ωστόσο, η εφαρμογή «διαβάζει» την ταχύτητα της σύνδεσής σου και προσαρμόζει την απεικόνιση στην καλύτερη δυνατή ανάλυση (adaptive bitrate), έτσι ώστε να μην έχεις «σπασίματα» στη ροή του προγράμματος.

Τι καθυστέρηση έχει η μετάδοση στην ott υπηρεσία, σε σχέση με τη δορυφορική λήψη;

Ειδικά στα αθλητικά γεγονότα, η COSMOTE TV έχει δουλέψει έτσι ώστε να προσφέρει 7-8 δευτερόλεπτα διαφορά σε σχέση με τη μετάδοση από τον δορυφόρο. Πρόκειται για μία από τις μικρότερες διαφορές σε παρόμοιες λύσεις, παγκοσμίως.

Μπορώ να δω το περιεχόμενο της Over The Top υπηρεσίας ενώ είμαι στο εξωτερικό;

Αυτήν τη στιγμή προσφέρεται η λειτουργία εντός Ελλάδος, αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να είσαι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.