Netflix Απρίλιος 2020: Όλες οι νέες κυκλοφορίες, ταινίες, σειρές

Μένουμε σπίτι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και ένας καλός τρόπος να περάσεις την ώρα σου είναι παρακολουθώντας ταινίες. Το Netflix ανακοίνωσε τις σειρές, τις τανιίες και τα ντοκυμαντέρ που θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στον Απρίλιο οι συνδρομητές του στην Ελλάδα.

Πρωτότυπες Σειρές

Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ

LA CASA DE PAPEL

Έρχεται 3 Απριλίου, ΜΕΡΟΣ 4, Αστυνομικό Θρίλερ

Καθώς το σχέδιο του Καθηγητή αρχίζει να καταρρέει, παίζονται ανθρώπινες ζωές κι οι ληστές πρέπει να απωθήσουν τους εχθρούς εντός κι εκτός της Τράπεζας της Ισπανίας.

ΠΑΡ’ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ

AFTER LIFE

Έρχεται 24 Απριλίου, ΣΕΖΟΝ 2, Δράμα

Στη δεύτερη σεζόν, παρόλο που εξακολουθεί να θρηνεί για τη γυναίκα του, βλέπουμε τον Τόνι να προσπαθεί να γίνει καλύτερος φίλος για τους γύρω του.

ΕΔΕΣΕ ΤΟ ΓΛΥΚΟ!

NAILED IT!

Έρχεται 1 Απριλίου, ΣΕΖΟΝ 4, Ριάλιτι Μαγειρικής

Οι αγαπημένοι σας οικοδεσπότες. Το λατρεμένος σας χάος. Σας καλωσορίζουμε ξανά στις κουζίνες του “Έδεσε το Γλυκό!”, όπου όλοι – κυριολεκτικά όλοι – μπορούν να κερδίσουν.

BREWS BROTHERS

Έρχεται 10 Απριλίου, ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ, Δράμα

Είναι δύο αδέλφια που έχουν απομακρυνθεί. Γνωρίζουν βέβαια τα πάντα για τη ζύμωση της μπίρας. Μακάρι να ήξεραν και τα βασικά της οικογένειας.

OUTER BANKS

Έρχεται 15 Απριλίου,ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ, Δράμα

Μια δεμένη παρέα εφήβων ανακαλύπτει ένα καλά θαμμένο μυστικό, προκαλώντας μια σειρά παράνομων περιστατικών που τους οδηγούν σε μια περιπέτεια που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

ΤΟ ΓΚΟΣΠΕΛ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΥ

THE MIDNIGHT GOSPEL

Έρχεται 20 Απριλίου, ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ, Σειρά Κινουμένων Σχεδίων

Εμπνευσμένη από συνεντεύξεις από το podcast “Duncan Trussell Family Hour”, η σειρά κινουμένων σχεδίων παρακολουθεί ένα ταξίδι στον γαλαξία για το νόημα της ζωής.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

ABSURD PLANET

Έρχεται 22 Απριλίου, ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ, Επιστημονική Σειρά

Μια σειρά από παράξενα ζώα και η Μητέρα Φύση αυτοπροσώπως πρωταγωνιστούν σ’ αυτήν την αστεία επιστημονική σειρά που ρίχνει μια ματιά στις ζωές των πιο απίθανων πλασμάτων.

ΕΓΩ ΠΟΤΕ

NEVER HAVE I EVER

Έρχεται 27 Απριλίου, NEA ΣΕΙΡΑ, Κωμωδία

Μια κωμική σειρά ενηλικίωσης για τη ζωή μιας σύγχρονης Ινδοαμερικανής έφηβης πρώτης γενιάς, εμπνευσμένη από τα παιδικά χρόνια της Μίντι Κέιλινγκ.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΤΙΑ

NADIYA’S TIME TO EAT

Έρχεται 29 Απριλίου, NEA ΣΕΙΡΑ, Ριάλιτι Μαγειρικής

Σ’ αυτήν τη σειρά μαγειρικής, η Νάντια Χουσέιν σερβίρει εύκολες και νόστιμες λύσεις με απλά υλικά και γρήγορες συνταγές. Ό,τι πρέπει για οικογένειες που δεν έχουν χρόνο.

Πρωτότυπες Ταινίες

Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

MONEY HEIST: THE PHENOMENON

Έρχεται 3 Απριλίου

Η ταινία εξετάζει το πώς και το γιατί η “Τέλεια Ληστεία” προκάλεσε ένα κύμα ενθουσιασμού παγκοσμίως για μια αξιολάτρευτη ομάδα ληστών και τον καθηγητή τους.

ΕΡΩΤΑΣ. ΓΑΜΟΣ. ΞΑΝΑ.

LOVE WEDDING REPEAT

Έρχεται 10 Απριλίου

Ο Τζακ ζει διαφορετικές εκδοχές της ίδιας μέρας, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με ζόρικους καλεσμένους, ανεξέλεγκτο χάος και τον πιθανό έρωτα στον γάμο της αδελφής του.

TIGERTAIL

Έρχεται 10 Απριλίου

Στη Νέα Υόρκη, ο Γκρόβερ (Τζι Μα) μιλά για τη χαμένη του αγάπη και την έξοδό του από την Ταϊβάν, στην οποία επιστρέφει μετά από χρόνια με την κόρη του, την Άντζελα.

ΤΑΪΛΕΡ ΡΕΪΚ: Η ΦΥΓΑΔΕΥΣΗ

EXTRACTION

Έρχεται 24 Απριλίου

Ο Τάιλερ Ρέικ (Κρις Χέμσγουορθ), ένας μισθοφόρος της μαύρης αγοράς, δεν έχει τίποτα να χάσει όταν του ζητούν να σώσει τον απαχθέντα γιο ενός κρατούμενου μεγαλοεγκληματία.

ΚΟΦΙ ΚΑΙ ΚΑΡΙΜ

COFFEE & KAREEM

Έρχεται 3 Απριλίου

Ο Κόφι, ένας υποδειγματικός αστυνομικός από το Ντιτρόιτ, προκαλεί μπελάδες όταν, προσπαθώντας να τα βρει με τον γιο της φίλης του, ξεσκεπάζει μια εγκληματική συνωμοσία.

Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΡ ΤΟΥ WWE

THE MAIN EVENT

Έρχεται 10 Απριλίου

Χρησιμοποιώντας τη δύναμη που του δίνει μια μαγική μάσκα, ένας μικρός φαν του WWE προκαλεί χάος όταν αντιμετωπίζει έναν τρομακτικό αντίπαλο σ’ έναν διαγωνισμό πάλης.

Πρωτότυπα Ντοκιμαντέρ

Έρχεται 15 Απριλίου

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΑΘΩΟΙ

THE INNOCENCE FILES

Έρχεται 15 Απριλίου, ΣΕΙΡΑ ΜΙΑΣ ΣΕΖΟΝ, Ντοκιμαντέρ

Το Πρόγραμμα Αθωότητας ρίχνει φως στις παρεκκλίσεις και τον δόλο μιας σειράς εσφαλμένων ποινών, αποκαλύπτοντας την αδικία που επιβλήθηκε σε θύματα και καταδικασμένους.

Πρωτότυπες Παιδικές Ταινίες & Σειρές

ΤΟ ΣΟΟΥ ΤΟΥ ΜΠΙΓΚ ΣΟΟΥ

THE BIG SHOW SHOW

Έρχεται 6 Aπριλίου, ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Ο πρώην παλαιστής της WWE Μπιγκ Σόου είναι εκτός ρινγκ και ετοιμάζεται για μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση: να μεγαλώσει τις τρεις κόρες του χωρίς τη γυναίκα του.

THE WILLOUGHBYS

Έρχεται 22 Απριλιου, ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Χοροί στο γκαράζ, γενέθλια κυνήγια θησαυρού, επίσκεψη στον γιατρό για σκασμένο λάστιχο.Ό,τι κι αν φέρει η ζωή, ο Κόρι είναι φουλαριστός και έτοιμος να γκαζώσει.

Μην χάσετε επίσης

ΡΙΒΕΡΝΤΕΪΛ

RIVERDALE

ΣΕΖΟΝ 4, Εβδομαδιαία Επεισόδια

MAGIC MIKE XXL

Έρχεται 1 Απριλίου

MEET JOE BLACK

Έρχεται 10 Απριλίου

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM

Έρχεται 8 Απριλίου

THE STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN

Έρχεται 22 Απριλίου

COMMUNITY

ΣΕΖΟΝ 1, Έρχεται 1 Απριλίου