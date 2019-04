3χρόνος κλείδωσε το iPad του μπαμπά του για 48 χρόνια

Ένας πιτσιρίκος τριών χρονών, κατάφερε να κλειδώσει το iPad του μπαμπά του έως το 2067, αφού πέρασε αρκετές φορές λάθος τον κωδικό.

Δημοσιογράφος του New York Times, την “πάτησε” για τα καλά, αφού όπως ο ίδιος ανέφερε στο Twitter, άφησε το iPad του για λίγο στον 3 ετών γιο του κι ο μικρούλης, κατάφερε να το κλειδώσει για 48 χρόνια.

Όπως έγραψε ο Evan Osnos: ” Μοιάζει ψεύτικο, αλλά σήμερα ο 3χρονος γιος μου, προσπάθησε να ξεκλειδώσει το iPad και τώρα μου βγάζει αυτό το μήνυμα“. Το μήνυμα γράφει, ότι μπορεί να προσπαθήσει να ξεκλειδώσει το iPad του σε 25,536,442 λεπτά.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW

— Evan Osnos (@eosnos) April 6, 2019